В Новосибирске угрожали сжечь чиновницу минобразования за отказ публиковать посты в образовательном паблике

В Новосибирске задержали мужчину, обещавшего расправиться с Ольгой Василенко, возглавляющей штаб при министерстве образования региона. В настоящее время злоумышленник передан в руки медиков. Об этом сообщили в главке МВД по Новосибирской области.
- Заявление по данному факту принято, личность гражданина была установлена, он был передан полицейскими медицинским работникам, - рассказали в пресс-службе ведомства для ТАСС.
Ранее НГС сообщил, что некий мужчина пообещал сжечь заживо Оксану Василенко и членов ее семьи. Как пояснила руководитель оперативного штаба при минобразования региона, угрозы стали поступать к ней после того, как она отказалась размещать пост в образовательном паблике, присланный от злоумышленника. Причина отказа в публикации была объективной — она не соответствовала тематике паблика.