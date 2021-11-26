Деятельность Путина одобряют 60% россиян, почти столько же доверяют президенту РФ

60% опрошенных россиян уверены, что президент Владимир Путин хорошо справляется со своей работой. Отрицательную оценку деятельности главы государства дали 25% российских граждан. Таковы результаты опроса, который провел Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) и опубликовал 26 ноября.
Доверяют российскому лидеру, судя по данным опроса, 59% респондентов.
Деятельность Михаила Мишустина на посту главы российского правительства одобряют 45% опрошенных. Почти вдвое меньше - 24% - придерживаются противоположного мнения.
Опрос проведен 19-21 ноября среди 3000 респондентов старше 18 лет в 207 населенных пунктах в 73 субъектах Российской Федерации.