Российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса адаптируют под новый особо заразный штамм из Южной Африки

На фоне сообщений об обнаружении нового штамма коронавируса в Южной Африке, российский специалист из фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" может быть адаптирован под новый штамм.
- При необходимости вакцину "Спутник V" можно адаптировать под новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, - сообщил Дмитриев в интервью для RT.
Специалист отметил, что сотрудничество в сфере создания вакцин должно принести пользу. Дмитриев рассказал, что встречался с китайскими коллегами, они совместно разрабатывают возможность комбинации препаратов от ковида.
В настоящее время известно, что в ЮАР выявлено 77 пациентов с новым штаммом ковида, у которого обнаружено 32 мутации. Предварительно местные ученые заявили, что заражение наступает и у граждан, прошедших полную вакцинацию, сообщал "Курьер.Среда".
С 26 ноября Великобритания и еще ряд стран запретили полеты в шесть африканских стран на фоне сообщений о новом штамме, а Чехия ограничила въезд в страну из Южной Африки.