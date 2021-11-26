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Труп женщина под окнами высотки обнаружили в центре Новосибирска

2:14:0711/26/2021
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Как рассказали очевидцы, она выпала из окна на 8-м этаже. Возможно, причиной трагедии стали проблемы со здоровьем погибшей. 

В центре Новосибирска обнаружили тело женщины. На месте работает "скорая". Фото: "Курьер.Среда"

Тело женщина было найдено под окнами 9-этажного дома №59 на ул. Ленина в Новосибирске. Трагедия произошло вечером 26 ноября.

Как рассказали очевидцы, она выпала, предположительно, из окна на 8-м этаже.

Возможно, причиной трагедии стали проблемы со здоровьем погибшей.

По словам очевидцев, труп, лежащий возле жилого дома, прикрыли курткой и полотенцем.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и скорой помощи. Медики констатировали смерть.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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