Труп женщина под окнами высотки обнаружили в центре Новосибирска

Тело женщина было найдено под окнами 9-этажного дома №59 на ул. Ленина в Новосибирске. Трагедия произошло вечером 26 ноября.
Как рассказали очевидцы, она выпала, предположительно, из окна на 8-м этаже.
Возможно, причиной трагедии стали проблемы со здоровьем погибшей.
По словам очевидцев, труп, лежащий возле жилого дома, прикрыли курткой и полотенцем.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и скорой помощи. Медики констатировали смерть.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.