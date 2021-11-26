Новый штамм коронавируса B.1.1.529 с ужасающей мутацией распространяется по миру: ВОЗ предупредила об опасности

В мире начинается новое шествие штамма коронавируса, который опаснее всех предыдущих. Об этом заявили в ВОЗ, которая выразила обеспокоенность появлением данной мутации. В настоящее время известно о 77 случаях в провинции ЮАР Гуатенг и 4 — в Ботсване. В Гонконге зараженный прилетел из ЮАР, пока нет данных о новых случаях заболевания, в Израиле происхождение заражения у выявленного пациента пока не поясняется.
Но 26 ноября появились сведения о том, что в Бельгии обнаружили зараженную новым южноафриканским штаммом B.1.1.529. 22 ноября его выявили у женщины, которая не прошла вакцинацию и недавно приехала из-за рубежа, передает ln24.be.
По словам специалистов из Южной Африки, в стране с большой долей вероятности заражено много пациентов именно новым штаммом, при этом в Великобритании уже приняли решение ограничить полеты в шесть африканских стран, чтобы не привезти новый вид коронавируса. Ученые сообщают, что ни один из предыдущих штаммов не мутировал так быстро. Скоростной эволюционный скачок произошел с ковидом после более 50 мутаций, при этом 30 из них направлены на лучшее проникновение в организм человека.
Вакцины, использующиеся в мире, направлены как раз на мутировавшую часть коронавируса — спайк-протеины (те самые шипы на поверхности), что может привести к бесполезности вакцинации. Данные мутации могли быть спровоцированы в организме лишь одного человека с ослабленным иммунитетом, не сумевшим справиться с коронавирусом.
Новый вирус сильно отличается от всех предшественников, начиная с уханьского. Может оказаться, что произведенные вакцины будут недостаточно эффективны против B.1.1.529, еще одна мутация, произошедшая в данном виде вируса, может не дать возможность распознавать его в организме антителами.
В настоящее время специалисты объединяются для того, чтобы выяснить, поможет дли комбинация вакцин справиться с новым штаммом, более заразным и уклоняющимся от распознавания, сообщили в bbc.com.