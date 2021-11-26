Зеленский обвинил Россию в причастности к госперевороту 1 декабря: Кремль ответил украинскому президенту

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу выступил с заявлением: он получил информацию о том, что 1 декабря в стране готовится государственный переворот. Во словам лидера Украины, как ему доложили, к планам по свержению существующей власти имеет отношение бизнесмен Ринат Ахметов, который выделяет на госпереворот миллиарды долларов.
На это 26 ноября ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам России не имеет планов устраивать государственный переворот на Украине, поэтому у обвинений в причастности Москвы нет никаких оснований.
«У России не было никаких планов принимать участие. И Россия никогда не занимается вообще такими делами», — заявил представитель Кремля.
Стоит отметить, что Зеленский, раскрыв тайну о перевороте, отметил, что не верит в это, как и в причастность бизнесмена.