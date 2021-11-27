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За второй год пандемии умерло от коронавируса в Новосибирской области почти в 4 раза больше пациентов, чем в первый

8:06:1211/27/2021
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А число зараженных за год в регионе увеличилось почти в два раза. Такие показатели привела главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

Койки в ковидных госпиталях Новосибирской области не пустуют. Фото: Минздрав Новосибирской области

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала депутатам регионального заксобрания о заболеваемости коронавирусом в сравнении двух лет пандемии.

Она озвучила цифры перед тем, как парламентарии приняли решение о поддержке законопроекта о повсеместном введении QR-кодов, чтобы остановить распространение ковида. Как сообщал "Курьер.Среда", несмотря на протесты и возражения, за проект федерального загона проголосовало большинство.

По состоянию на 21 ноября в России выявлено 9 331 158 случаев заболевания, 8 024 930 выздоровели, 264 095 больных умерли. Для сравнения: на 25 октября общее число заболевших по стране – 8 279 573, смертельных исходов – 231 669, привела данные Позднякова.

За 2020 год в Новосибирской области зарегистрировано 28 037 случаев COVID-19, умерли – 965. В 2021 году заболел 51 521 человек, что в 1,8 раза больше прошлогодних показателей, умерло 3679 пациентов - в 3,7 раза больше, чем за прошлый год. Как отметила главный инфекционист региона, среди умерших порядка 94% – жители рагиона в возрасте старше 50 лет.

На 21 октября в мире 3,76 млрд человек (47%) получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса и 2,82 млрд человек (35%) вакцинированы полностью. По состоянию на 19 ноября в России привито 50,2% населения, в Новосибирской области – 41,2%.

-Мир пришел к пониманию того, что COVID-19 – это «всерьез и надолго». Нам не удастся закрыться по домам, пока вирус не уйдет. Основная задача – научиться с этим жить! Сопоставлять риски для здоровья, экономического развития государств и продолжать грамотно проводить те необходимые мероприятия, которые бы способствовали борьбе с коронавирусом. Вакцинация – единственное в мире эффективное лекарство от новой коронавирусной инфекции, оно дает возможность человеку не умереть! Данный факт имеет высокую доказательную базу на международном уровне и подтверждается клиническими наблюдениями инфекционистов, особенно в отделениях реанимации и интенсивной терапии, - высказалась Лариса Позднякова.

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