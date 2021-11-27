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Сериал на выходные: почему опасно смотреть много серий за один раз?

4:30:2411/27/2021
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В то время как большинство участников сообщили о просмотре от двух до пяти эпизодов за один сеанс просмотра, почти 20% группы ответили, что они будут смотреть от шести до 20 эпизодов за один присест.

Когда-то телезрителям приходилось каждую неделю терпеливо ждать выхода новой серии любимого сериала. Фото: Pixabay.com

Когда-то телезрителям приходилось каждую неделю терпеливо ждать выхода новой серии любимого сериала. Стриминговые сервисы перевернули эту модель, предоставив беспрепятственный доступ ко всем эпизодам сезона, что привело к явлению, известному как просмотр выпивки. Недавние исследования поведения показывают, что это может быть похоже на другие вызывающие привыкание действия, например, онлайн-игры. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychiatry, выявило факторы, которые могут помочь предсказать нездоровое переедание.

В то время как марафонский просмотр нескольких телесериалов существует уже несколько десятилетий, на сцену выходит массовый просмотр с популярным потоковым сервисом Netflix. С тех пор это стало популярным способом провести свободное время, особенно во время нынешней пандемии, пишет medicalxpress.com.

Все больше исследований показывают, что такой бегство от реальности может иметь негативные последствия, приводя, среди прочего, к нездоровым привычкам питания, антиобщественному поведению, плохой работе или учебе. Это побудило социологов, таких как те, кто проводил последнее исследование в Польше, понять, какие факторы могут влиять на поведение, связанное с перееданием.

Исследователи опросили группу из 645 человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые признались, что смотрели два или более эпизода телешоу за один присест. Участники ответили на серию вопросов, которые позволили оценить их импульсивность, эмоциональную регуляцию и мотивацию для быстрого просмотра серии.

До 20 серий за один присест

Возможно, неудивительно, что отсутствие контроля над импульсами и предусмотрительности являются важными факторами, способствующими проблемному наблюдению за выпивкой. Однако мотивационные факторы, такие как желание развлечься или избежать скуки, также были важными факторами.

«Я думаю, что наиболее интересным результатом исследования было то, что мотивационные факторы были более сильными предикторами проблемных перееданий, чем личные предрасположенности, такие как импульсивность», - сказала Иоланта Староста, ведущий автор и доктор философии. студентка Института прикладной психологии Ягеллонского университета в Кракове, Польша.

Еще один вывод, который следует из данных: отсутствие эмоциональной ясности и мотивации к развлечениям оказались самыми сильными предикторами количества просмотренных эпизодов во время одного сеанса просмотра выпивки. В то время как большинство участников сообщили о просмотре от двух до пяти эпизодов за один сеанс просмотра запоя, почти 20% группы ответили, что они будут смотреть от шести до 20 эпизодов за один присест.

«Это может быть связано с тем, что проблемные наблюдатели за выпивкой участвуют в марафонских сериалах, в основном потому, что они хотят избежать повседневных жизненных проблем и контролировать эмоции, но решают продолжить просмотр других серий сериалов по более интересным причинам», - Староста принято к сведению.

Сильно ли затягивает просмотр разгула?

По словам Старосты, было бы преждевременно предполагать, что просмотр переедания столь же опасен или серьезен, как и другие виды аддиктивного поведения, пока не будут проведены дополнительные исследования, хотя между ними есть сходства. «Мы выяснили, что тревога и депрессия являются важными предикторами проблемных перееданий», - отметила она.

Сами потоковые сервисы могут влиять на просмотр разгула. Концовки Cliffhanger побуждают зрителей нажимать на следующий эпизод, в то время как некоторые платформы автоматически выстраиваются в очередь и запускают следующее шоу вскоре после того, как начнутся финальные титры для последнего эпизода.

«Нескольких секунд на то, чтобы решить, следует ли кому-то продолжать просмотр, недостаточно для принятия рациональных решений, и они могут привести к потере контроля над временем, затрачиваемым на просмотр телешоу», - сказал Староста. «Однако некоторые платформы уже внесли некоторые изменения, чтобы помочь зрителям контролировать свое поведение. Например, Netflix добавил возможность отключить автовоспроизведение другого эпизода».

Исследователи признали, что у исследования есть свои пределы, поскольку оно сосредоточено на добровольцах, состоящих только из поляков. Они отметили, что будущие исследования должны проводиться среди разных национальностей.

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интернетисследованияразвлечениясвободное времясериалыконтроль над временемNetflixFrontiers in PsychiatryИоланта Староста
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