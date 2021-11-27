Магнитная буря 27 ноября 2021: первый день недельной бури – как пережить тяжелый период метеопатам, даем советы

27 ноября будет началом длительной магнитной бури. В этот день сила колебаний достигнет четырех баллов. Возникнет геоудар в 6 утра по Москве, и в 10.00 по новосибирскому времени. Его сила составит три балла, после чего повысится до четырех. Ожидается, что буря продлится до конца месяца.
Магнитные бури возникают, когда удар солнечного ветра соприкасается с магнитным полем Земли, вызывая временное возмущение магнитосферы Земли. Возмущение магнитного поля оказывает значительное влияние на метеозависимых людей.
Как правило, у метеопатов во время магнитных бурь начинает меняться состояние. В такие моменты сосуды головного мозга сужаются, крови недостаточно, отсюда и головные боли. В головном мозге возникает кислородное голодание, и в кровь выбрасывается большое количество адреналина. Вследствие чего люди начинают испытывать раздражительность, у них понижается настроение, появляется усталость, снижается внимание.
Чтобы снизить симптомы от магнитной бури — поддерживайте здоровый вес и оставайтесь активными. Сделайте зарядку, которая мягко воздействуют на суставы. Упражнения необходимо делать, хотя бы по десять минут в день. Это поможет вам нарастить мышечную и костную силу. Следует выходить на улицу и неспешно гулять на свежем воздухе. Это облегчает состояние тревоги, которое может возникать в магнитные бури. А когда вернетесь домой, заварите себе горячий чай, с успокаивающими травяными добавками. Помогает привести организм к спокойствию ромашка, мелисса, а боярышник стимулирует сердечную мышцу, уменьшает ее возбудимость, и понижает артериальное давление.
Как чувствуют себя наши читатели?
- Бессонница, не могу уснуть до утра.
- Тревога. Голова не болит, но тяжёлая.
- Суставы болят, и давление скачет.
- Очень тяжелое состояние, усталость, напряжение.