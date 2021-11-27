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Магнитная буря 27 ноября 2021: первый день недельной бури – как пережить тяжелый период метеопатам, даем советы

10:45:0611/26/2021,София Мальцева
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Чтобы снизить симптомы от магнитной бури — поддерживайте здоровый вес и оставайтесь активными.

Магнитные бури возникают, когда удар солнечного ветра соприкасается с магнитным полем Земли, вызывая временное возмущение магнитосферы Земли. Фото: Pixabay.com

27 ноября будет началом длительной магнитной бури. В этот день сила колебаний достигнет четырех баллов. Возникнет геоудар в 6 утра по Москве, и в 10.00 по новосибирскому времени. Его сила составит три балла, после чего повысится до четырех. Ожидается, что буря продлится до конца месяца.

Магнитные бури возникают, когда удар солнечного ветра соприкасается с магнитным полем Земли, вызывая временное возмущение магнитосферы Земли. Возмущение магнитного поля оказывает значительное влияние на метеозависимых людей.

Как правило, у метеопатов во время магнитных бурь начинает меняться состояние. В такие моменты сосуды головного мозга сужаются, крови недостаточно, отсюда и головные боли. В головном мозге возникает кислородное голодание, и в кровь выбрасывается большое количество адреналина. Вследствие чего люди начинают испытывать раздражительность, у них понижается настроение, появляется усталость, снижается внимание.

Чтобы снизить симптомы от магнитной бури — поддерживайте здоровый вес и оставайтесь активными. Сделайте зарядку, которая мягко воздействуют на суставы. Упражнения необходимо делать, хотя бы по десять минут в день. Это поможет вам нарастить мышечную и костную силу. Следует выходить на улицу и неспешно гулять на свежем воздухе. Это облегчает состояние тревоги, которое может возникать в магнитные бури. А когда вернетесь домой, заварите себе горячий чай, с успокаивающими травяными добавками. Помогает привести организм к спокойствию ромашка, мелисса, а боярышник стимулирует сердечную мышцу, уменьшает ее возбудимость, и понижает артериальное давление.

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здоровьемагнитные буриметеозависимостьметеопаты
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