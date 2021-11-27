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Врачи запретили давать соки детям в возрасте до одного года: почему?

3:30:0611/27/2021
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Четверть мам сказали, что они познакомили своих детей с соком до того, как им исполнилось 6 месяцев, 49% сделали это между 6 и 12 месяцами, а 26% сделали это через 12 месяцев.

Слишком раннее употребление фруктового сока для вашего ребенка может привести к большему потреблению сладких напитков в более позднем детстве и гораздо более высокому риску ожирения и кариеса. Фото: Pixabay.com

Слишком раннее употребление фруктового сока для вашего ребенка может привести к большему потреблению сладких напитков в более позднем детстве и гораздо более высокому риску ожирения и кариеса, как показало новое исследование, проведенное с участием более 4000 американских матерей.

По мнению группы под руководством Эдвины Йунг из Национального института здоровья детей и человеческого развития США, введение фруктового сока младенцам в возрасте до одного года было связано с более высоким потреблением в раннем/среднем детстве других напитков, сильно содержащих сахар, пишет medicalxpress.com.

Один специалист по детскому питанию не был удивлен.

«Когда его спросили:« Когда лучше давать сок детям? » Я обычно говорю «никогда», - сказала Одри Колтун, зарегистрированный диетолог, работающая в отделении детской эндокринологии Детского медицинского центра Коэна в Нью-Гайд-парке, штат Нью-Йорк.

Младенцы и дети «на самом деле не нуждаются в соке. В нем высокая концентрация сахара и нет клетчатки», - сказал Колтун, который не участвовал в новом исследовании.

Американская академия педиатрии не рекомендует вводить 100% фруктовый сок в рацион младенцев до 12 месяцев, если вообще.

Тем не менее, соки часто дают младенцам, и чтобы оценить влияние этого на детей, команда Юнга отслеживала данные, собранные у 4067 американских матерей. За здоровьем детей женщин наблюдали с рождения до 7 лет.

Четверть мам сказали, что они познакомили своих детей с соком до того, как им исполнилось 6 месяцев, 49% сделали это между 6 и 12 месяцами, а 26% сделали это через 12 месяцев.

Ученые обнаружили, что дети, которые очень рано начали употреблять сок, на 50% чаще будут пить много сока в детстве и на 60% чаще будут употреблять много газированных напитков. Их ежедневное потребление воды также было ниже по сравнению с детьми, которые не пили сок в раннем младенчестве.

Колтун отметил, что «в этом исследовании и с моими клиентами слово« сок »может означать 100% фруктовый сок, фруктовый пунш, фруктовый сок и другие напитки. Эти другие соки подслащены сахаром и/или кукурузой с высоким содержанием фруктозы. сироп, а некоторые окрашены пищевыми красителями ".

Она также сказала, что «чем больше сока и других сладких напитков дают детям, тем меньше они хотят воды, заявив, что она слишком проста и не имеет вкуса».

Команда Юнга согласилась с тем, что отказ от сока в младенчестве может помочь родителям убедить детей придерживаться бескалорийной воды по мере взросления.

Группа Юнга обнаружила, что матери, которые давали сок младенцам в более раннем возрасте, как правило, сами были моложе, а черные и латиноамериканские мамы были более склонны к этому, чем белые матери. Предоставление сока младенцам в раннем возрасте также было связано с другими факторами, такими как более низкий уровень образования матери; повышенный риск курения во время беременности; более высокий вес матери до беременности; и более низкие доходы.

Исследователи подчеркнули, что в их исследовании не удалось провести различие между типами фруктовых напитков, поэтому будущие исследования должны оценить, будет ли введение младенцев в 100% фруктовый сок или фруктовые напитки с добавленным сахаром по-разному влиять на их предпочтения в напитках в дальнейшем.

Доктор Майкл Гроссо - заведующий кафедрой педиатрии в Хантингтонской больнице Northwell Health в Хантингтоне, штат Нью-Йорк. Ознакомившись с выводами, он отметил, что они не могут доказать причинно-следственную связь - возможно, другие факторы увеличили вероятность того, что дети будут пить много сладких напитков, а не раннее введение сока .

Тем не менее, «врачи, ухаживающие за детьми, будут знать, что младенцы, получающие соки, подвержены риску неблагоприятного пищевого поведения», - сказал Гроссо. Такое нездоровое пищевое поведение «увеличивает вероятность стоматологических заболеваний, что немаловажно, но также и ожирения, что еще более важно», - добавил он.

В целом, «исследования такого рода продолжают доказывать, что вложения в высококачественную первичную медико-санитарную помощь младенцам в первые 36 месяцев жизни - для каждого американца - приносят дивиденды в виде избежания последующих социальных издержек <которые огромны> и, конечно, для сохранения здоровья на всю жизнь », - сказал Гроссо.

Исследование было опубликовано в ноябрьском номере журнала «Питание» .

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