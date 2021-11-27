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Погода в Бердске 27 ноября 2021: теплая погода вернется в эти выходные

11:30:5411/26/2021
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Традиционно праздник отмечался славянами, когда осень подходила к концу, и наступал Рождественский пост, который также называли Филипповым постом.

Можно было только делать куклу - филипповку. Она становилась оберегом девушки, которая ее сделала. Фото: Pixabay.com

В субботу, 27 ноября, в Бердске установится умеренная прохладная погода. С утра температура воздуха составит 14 градусов, в обед воздух прогреется до -10. Также ожидается облачность и снегопад после обеда. При этом подует юго-западный ветер, который достигнет порывов до 7,2 м/c. Относительная влажность воздуха составит 78 %. Атмосферное давление повысится до 763 мм ртутного столба.

Ежегодно отмечается церковный и народный праздник 27 ноября. В этот день в православии чтут память Апостола Филиппа, а в народе его называют Куделица или Филиппов день, Филиппово заговенье. Традиционно праздник отмечался славянами, когда осень подходила к концу, и наступал Рождественский пост, который также называли Филипповым постом.

Женщинам в этот день не разрешалось работать. Можно было только делать куклу - филипповку. Она становилась оберегом девушки, которая ее сделала.

У куклы всегда было быть шесть рук – специально, чтобы хозяйка могла все успеть. Она была одета в красивый сарафан, в котором была зашита монетка и зерно, чтобы дома всегда был достаток. Лицо у филипповки всегда было пустое, чтобы она не могла следить за хозяйкой, а только помогала.

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традициипраздникипогода в бердскеприметы день апостола Филиппа
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