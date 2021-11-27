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Лучший способ очистить швы между плиткой в ванной комнате

2:30:0411/27/2021
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Затиркой между плитками часто можно пренебречь, протирая стены ванной комнаты. Если вы оставите раствор во время тщательной уборки ванной комнаты, вся комната может выглядеть грязной.

Очистить плитку в ванной комнате достаточно легко, но попасть в укромные уголки и щели между ними может оказаться непросто. Фото: Еxpress.co.uk

Очистка затирки в ванной не должна быть сложной. Это может потребовать немного дополнительных усилий, но если вы знаете эти удобные советы по очистке, чтобы ваша затирка была гладкой и гладкой, вы будете рады, что взялись за эту работу по очистке.

Затиркой между плитками часто можно пренебречь, протирая стены ванной комнаты. Если вы оставите раствор во время тщательной уборки ванной комнаты, вся комната может выглядеть грязной. Независимо от того, покрывается ли ваша затирка плесенью или немного желтеет, эти приспособления значительно упростят ее очистку - вот как, пишет express.co.uk.

Очистить плитку в ванной комнате достаточно легко, но попасть в укромные уголки и щели между ними может оказаться непросто.

Если вы пренебрегаете им, раствор может пожелтеть, а из-за сырости в ванной комнате он может легко покрыться плесенью.

Грязный раствор сделает вашу ванную комнату серой.

Но, как и в случае с любой другой работой по уборке, если у вас есть ноу-хау и несколько полезных советов, очистка раствора для ванной может быть легкой.

Следуйте этим советам по созданию блестящей чистой затирки, чтобы ваша ванная комната выглядела яркой и свежей.

Используйте зубную щетку

Иногда для очистки затирки нужен только подходящий инструмент.

Старая зубная щетка или запасная насадка для электрической зубной щетки - идеальный размер для очистки раствора между плитками.

Смочите зубную щетку теплой водой, чтобы удалить пятна с поверхности раствора.

Отбеливающая зубная паста

Продолжая тему стоматологии, отбеливающая зубная паста не только делает ваши зубы белее, но также может осветлить раствор.

Уксус и сода

Для более стойких пятен от затирки подойдет эта классическая самодельная чистка.

Сделайте густую пасту из бикарбоната соды и нескольких капель уксуса.

Вотрите пасту в затирку и оставьте на 15 минут, прежде чем хорошо очистить щеткой или зубной щеткой.

После тщательной чистки просто смойте остатки пасты, и затирка должна выглядеть блестящей.

Отбеливать

Если пятна от затирки по-прежнему не исчезают, можно использовать для них самое стойкое чистящее средство: отбеливатель.

Будьте осторожны при чистке с помощью отбеливателя: убедитесь, что вы открываете окна в ванной для вентиляции, не подпускаете маленьких детей и домашних животных, носите ноготки и не допускаете попадания брызг отбеливателя на одежду.

Отбеливатель должен отбелить любые желтые пятна и удалить плесень с затирки.

Разбавьте отбеливатель водой в соответствии с инструкциями на бутылке с отбеливателем.

Нанесите раствор отбеливателя на затирку с помощью пульверизатора, старой ткани или губки.

Дайте раствору отбеливателя постоять 10–15 минут, прежде чем тщательно протереть раствор салфеткой из микрофибры, губкой или зубной щеткой.

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