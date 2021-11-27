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Как инфекция коронавируса во время беременности сказывается на иммунитете матери и ребенка

5:30:3311/26/2021,от Cleveland Clinic
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Большинство родов в когорте были здоровыми, но была высокая частота некоторых осложнений, включая преэклампсию и задержку роста плода.

Несмотря на отсутствие доказательств надежной вертикальной передачи, исследователи обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 изменяет материнский иммунитет при родах и что гестационное воздействие SARS-CoV-2 изменяет иммунитет ребенка при рождении. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В совместном исследовании исследователи клиники Кливленда стремились понять, как инфекция COVID-19 влияет на беременных матерей и их детей. Они опубликовали результаты своего клинического исследования в Cell Reports Medicine.

В исследовании приняли участие 93 матери с COVID-19 и 45 их детей грудного возраста, которые подверглись воздействию SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19). Группа исследователей под руководством Дже Чжон, доктора философии, директора Глобального центра исследований патогенов и здоровья человека Кливлендской клиники, и его сотрудника из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Карин Нильсен-Сэйнес, доктора медицины, изучала иммунные профили для более 1400 цитокинов и других воспалительных белков, взятых из образцов периферической и пуповинной крови, пишет medicalxpress.com.

«Мы знаем, что беременность увеличивает риск COVID-19 для матери, но относительно мало известно о долгосрочных последствиях внутриутробного воздействия на младенцев», - сказал д-р Юнг, который также возглавляет отделение биологии рака и руководит отделением биологии инфекций. Программа. «Это область, требующая дальнейшего изучения, поскольку в целом есть доказательства того, что активация материнского иммунитета во время беременности связана с потенциальными долгосрочными нарушениями психического развития в раннем детстве и в молодом взрослом возрасте».

Изученные матери и младенцы были частью исследования исходов COVID-19 в парах мать-младенец, которое представляет собой проспективную наблюдательную когорту пар мать-младенец, у которой диагностирована инфекция SARS-CoV-2 во время беременности в Соединенных Штатах.

Исследователи сравнили образцы материнской крови, собранные незадолго до первоначального обнаружения SARS-CoV-2 и в разные моменты времени на протяжении беременности и родов. Они обнаружили, что COVID-19 нарушает регуляцию иммунного ответа матери с разными иммунными сигнатурами у матерей с бессимптомным и тяжелым заболеванием.

В частности, по сравнению с легкой или средней степенью заболевания у беременных женщин с тяжелым заболеванием COVID-19 наблюдается значительно большее воспаление и повышенные уровни белка, называемого IFNL1 (интерферон лямбда 1), и рецептора, с которым он связывается, IFNLR1, который играет решающую роль в защите против вирусов.

«Это усиление передачи сигналов интерферона лямбда может помочь объяснить, почему мы наблюдаем относительно небольшую прямую передачу COVID-19 между матерью и ребенком в период непосредственно до или после рождения - то, что мы называем вертикальной передачей», - объяснил Суан-Син (Джолин) Фу. Доктор философии, научный сотрудник лаборатории доктора Юнга и соавтор статьи. «Потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли повышенная экспрессия IFNL1 и IFNLR1 блокирует вертикальную передачу».

Несмотря на отсутствие доказательств надежной вертикальной передачи, исследователи обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 изменяет материнский иммунитет при родах и что гестационное воздействие SARS-CoV-2 изменяет иммунитет ребенка при рождении.

Во время родов у женщин наблюдались нарушения регуляции уровней нескольких цитокинов, связанных с осложнениями беременности, включая MMP7, MDK, ESM1, BGN и CD209. У младенцев пренатальное воздействие индуцировало экспрессию цитокинов, связанных с Т-клетками, которые представляют собой тип иммунных клеток, участвующих в распознавании и атаке определенных антигенов.

Большинство родов в когорте были здоровыми, но была высокая частота некоторых осложнений, включая преэклампсию и задержку роста плода. Потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, в какой степени наблюдаемые иммунные изменения связаны с этими клиническими исходами.

«Наши результаты показывают, что инфекция COVID-19 во время беременности приводит к отчетливым иммунным изменениям у матерей и младенцев», - сказал доктор Юнг, «подчеркивая, насколько важно для долгосрочного наблюдения после беременности выявлять и, надеюсь, предотвращать любые непредвиденные обстоятельства. долгосрочные нарушения здоровья, связанные с внутриутробной инфекцией».

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