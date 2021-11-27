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Сколько чашек кофе в день нужно выпить, чтобы предотвратить слабоумие?

1:30:0211/27/2021
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Хотя старение неизбежно, другие факторы риска, такие как диета и образ жизни, можно контролировать, а внесение изменений в свой рацион может помочь снизить риск развития деменции.

Утренняя чашка кофе или чая может не только подбодрить вас, но и снизить ваши шансы на развитие слабоумия. Фото: Pixabay.com

Деменция поражает почти миллион британцев, а в Великобритании каждые три минуты диагностируется еще один случай. Однако новое исследование показывает, что употребление ежедневного напитка может снизить риск развития этого заболевания. Сколько чашек кофе или чая нужно выпивать каждый день?

Может ли ежедневное употребление чашки чая или кофе снизить риск развития слабоумия ? Это результаты нового греческого исследования, изучающего, как употребление большего количества противовоспалительных продуктов может предотвратить нейродегенеративные заболевания. Они обнаружили, что утренняя чашка кофе или чая может не только подбодрить вас, но и снизить ваши шансы на развитие слабоумия. Вот как изменения в вашем рационе могут снизить риск развития деменции, пишет express.co.uk.

По мере того, как исследования продолжают способствовать более глубокому пониманию причин и факторов риска деменции, исследования показывают, какое влияние ваша диета может оказать на риск развития деменции в более позднем возрасте.

Хотя от деменции нет лекарства, по данным Общества Альцгеймера, простая отсрочка начала заболевания на пять лет может спасти 30 000 жизней каждый год.

Самым большим фактором риска развития деменции является старение: этим заболеванием страдает каждый шестой человек в возрасте старше 80 лет в Великобритании.

Хотя старение неизбежно, другие факторы риска, такие как диета и образ жизни, можно контролировать, а внесение изменений в свой рацион может помочь снизить риск развития деменции.

Исследователи каждый день все больше узнают о том, как ваша диета влияет на риск развития слабоумия, но в настоящее время диетические подходы, которые уменьшают воспаление и снижают уровень холестерина, являются наиболее перспективными в борьбе с этим заболеванием.

Новое исследование нашло противовоспалительную диету - богатые фрукты, овощи, фасоль и чай или кофе - может снизить риск развития деменции.

Это хорошая новость для любителей чая и кофе, так как это исследование рекомендует употреблять хотя бы одну чашку чая в день: оно показало, что те, кто выпивал 11 чашек чая или кофе в неделю, подвергались наименьшему риску развития слабоумия.

Причина, по которой чай и кофе особенно важны в этой диете, заключается в том, что оба напитка известны своими противовоспалительными свойствами.

Воспаление мозга связано с более высоким риском развития нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера, поэтому считается, что диеты, направленные на уменьшение воспаления в организме, снижают этот риск.

В этом исследовании изучались участники в течение трех лет и анализировалось, насколько воспалительной была их диета.

Было обнаружено, что те, кто ел наиболее воспалительные продукты, подвергались высокому риску развития слабоумия; почти в три раза чаще, чем у тех, кто придерживался наименее воспалительной диеты.

В исследовании даже выяснилось, сколько порций разных видов пищи вы должны съедать каждую неделю.

Вот то, что ела каждую неделю группа с наименее воспалительной диетой и наименьшим риском развития деменции:

20 порций фруктов (от двух до трех порций в день) 19 порций овощей (от двух до трех порций в день) Четыре порции фасоли или бобовых (через день) 11 порций кофе или чая (от одной до двух каждый день)

Какие продукты вызывают воспаление?

Продукты, вызывающие воспаление в организме, могут вызывать повреждение клеток, тогда как продукты с низким воспалительным действием помогают предотвратить это повреждение.

Типы продуктов, вызывающих воспаление, - это, как правило, продукты с высокой степенью обработки, такие как фаст-фуд, сладкие напитки и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.

Средиземноморской диете приписывают снижение воспаления и риска снижения когнитивных функций, высокого уровня холестерина и сердечных заболеваний.

Эта диета является отличным примером, пропагандируя пищу на растительной основе, богатую питательными веществами, нежирный белок, фасоль и бобовые.

Средиземноморская диета делает упор на натуральные продукты, а не на обработанные, а также на «полезные жиры», такие как оливковое масло, и те, которые естественным образом встречаются в таких продуктах, как авокадо и орехи.

Общество Альцгеймера заявило: «Есть некоторые доказательства того, что употребление средиземноморской диеты может снизить риск развития проблем с памятью и мышлением, а также развития некоторых форм деменции.

«Средиземноморская диета традиционно богата фруктами, овощами, бобовыми и злаками, с умеренным потреблением жирной рыбы и молочных продуктов и с низким содержанием мяса, сахара и насыщенных жиров.

«Большая часть жира в этом типе диеты поступает из оливкового масла, а алкоголь во время еды употребляется в умеренных количествах».

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