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Россия: Вакцина «Спутник V» обеспечивает более длительную защиту, чем западные вакцины

6:05:5511/26/2021
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«Через шесть-восемь месяцев эффективность Sputnik V значительно выше, чем у Pfizer, - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Никакое независимое исследование не подтвердило это утверждение.

Фонд заявил, что его данные основаны на количестве случаев заражения коронавирусом в Сан-Марино в ноябре.
Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Сторонники Sputnik V в среду заявили, что российская вакцина обеспечивает более длительный иммунитет против коронавируса, чем западные уколы с использованием технологии доставки РНК (мРНК).

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), поддержавший разработку вакцины, заявил, что вакцина Sputnik эффективна против коронавируса на 80 процентов в период от шести до восьми месяцев после второй дозы.

По данным правительства, в стране зарегистрировано более 9,4 миллиона случаев коронавируса, что является пятым по величине числом в мире, а также более 267000 смертей, связанных с вирусом, пишет medicalxpress.com.

«Через шесть-восемь месяцев эффективность Sputnik V значительно выше, чем у Pfizer, - сказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Никакое независимое исследование не подтвердило это утверждение.

Фонд заявил, что его данные основаны на количестве случаев заражения коронавирусом в Сан-Марино в ноябре.

Более 70 процентов взрослого населения Сан-Марино, крошечной республики, окруженной Италией, были вакцинированы Sputnik.

«Эффективность была рассчитана на основе данных, полученных от более 18 600 человек, полностью вакцинированных Sputnik V не менее чем за пять месяцев до ноября», - говорится в сообщении РФПИ.

Команда Sputnik приписала успех своей вакцины «более длительной реакции антител и Т-клеток», имея в виду компоненты крови, которые являются частью иммунной системы человека.

Дмитриев сказал, что долгосрочная эффективность вакцин является «ключом к решению пандемии».

Денис Логунов, заместитель директора государственного центра «Гамалея», разработавшего «Спутник», сказал, что министерство здравоохранения должно зарегистрировать вакцину для подростков 12-17 лет.

Независимые эксперты обвинили власти в преуменьшении масштабов эпидемии.

Ранее в среду президент Владимир Путин обратился с новым призывом к скептически настроенным россиянам вакцинироваться, но по-прежнему выступал против обязательной вакцинации.

Несмотря на его неоднократные призывы, только около 37 процентов россиян полностью вакцинированы. В последние недели в стране ежедневно умирает более 1000 случаев COVID.

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коронавирусCOVID-19антитела"Спутник V" вакцинаДенис Логунов
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