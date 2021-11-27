Что может вызвать нарушение сердечного ритма: алкоголь, кофе или недосыпание?

Новое исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которое проверило возможные триггеры общего сердечного заболевания, включая кофеин, недосыпание и сон на левом боку, показало, что только употребление алкоголя постоянно связано с большим количеством эпизодов сердечной аритмии.
Авторы приходят к выводу, что люди могут снизить риск фибрилляции предсердий (ФП), избегая определенных триггеров, пишет medicalxpress.com.
Исследование опубликовано в JAMA Cardiology и было представлено 14 ноября 2021 года на ежегодных научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.
Исследователи были удивлены, обнаружив, что, хотя большинство вещей, которые, по мнению участников, могли быть связаны с их ФП, не были, участники группы вмешательства по-прежнему испытывали меньшую аритмию, чем люди в группе сравнения, которая не осуществляла самоконтроль.
«Это говорит о том, что эти персонализированные оценки дали действенные результаты», - сказал ведущий автор Грегори Маркус, доктор медицинских наук, профессор медицины отделения кардиологии UCSF. «Хотя кофеин был наиболее часто выбираемым триггером для тестирования, мы не нашли доказательств краткосрочной связи между потреблением кофеина и фибрилляцией предсердий. Напротив, употребление алкоголя наиболее последовательно демонстрировало повышенный риск фибрилляции предсердий».
По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, фибрилляция предсердий является причиной более чем 150 000 смертей в Соединенных Штатах каждый год, причем уровень смертности растет уже более 20 лет.
Чтобы узнать больше о том, что пациенты считают особенно важным для изучения болезни, исследователи провели в 2014 году мозговой штурм. Пациенты сказали, что изучение индивидуальных триггеров ФП было их главным приоритетом, что привело к исследованию I-STOP-AFib, которое позволило людям для проверки любого предполагаемого триггера автофокуса. Участвовало около 450 человек, более половины из которых (58 процентов) составляли мужчины, подавляющее большинство из которых были белыми (92 процента).
Участники рандомизированного клинического испытания использовали мобильное устройство для записи электрокардиограммы вместе с приложением для телефона для регистрации потенциальных триггеров, таких как употребление алкоголя и кофеина, сон на левом боку или недосыпание, обильный прием пищи, холодный напиток или соблюдение определенная диета, физические упражнения или что-то еще, что, по их мнению, имело отношение к их ФП. Хотя участники, скорее всего, выбрали кофеин в качестве триггера, связи с ФП не было. Недавнее исследование UCSF также не смогло продемонстрировать взаимосвязь между кофеином и аритмией - напротив, исследователи обнаружили, что он может иметь защитный эффект.
Новое исследование показало, что употребление алкоголя было единственным триггером, который постоянно приводил к значительно большему количеству эпизодов ФП, о которых сообщали сами.
Индивидуализированный метод тестирования, известный как n-of-1, не проверял триггеры, выбранные участниками для AF. Но участники испытания сообщили о меньшем количестве эпизодов ФП, чем участники контрольной группы, и данные свидетельствуют о том, что такое поведение, как отказ от алкоголя, может снизить шансы возникновения эпизода ФП.
«Мы надеемся, что это полностью удаленное, автономное исследование с использованием мобильного приложения откроет путь многим исследователям и пациентам для проведения аналогичных персонализированных экспериментов« n-of-1 », которые могут предоставить клинически значимую информацию, специфичную для каждого человека», - сказал Маркус.