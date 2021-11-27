Социальные сети грозят депрессией теперь и в среднем возрасте: исследование Гарварда

Американское исследование изучило признаки депрессии и использования социальных сетей у более чем 5000 взрослых.
Использование Snapchat, Facebook и TikTok связано с повышенным риском депрессии. Но риск был еще выше для людей старше 35 лет, использующих социальные сети для молодежи.
Многие исследования показывают, что слишком много времени в социальных сетях вредно для развивающегося мозга детей, пишет dailymail.co.uk.
Но новое исследование предупредило, что даже взрослые люди среднего возраста также «значительно» более склонны к депрессии, если они являются пользователями социальных сетей.
Исследователи Гарвардского университета обнаружили, что взрослым становится еще печальнее, если они используют платформы, предпочитаемые молодежью, такие как TikTok и Snapchat, возможно, потому, что они заставляют их чувствовать себя старыми.
Они дважды опросили 5400 взрослых американцев со средним возрастом 56 лет, один раз в мае 2020 года, а затем еще раз через год.
Участников попросили заполнить анкету из девяти вопросов о психическом здоровье и указать, какие социальные сети они использовали.
Ведущий автор исследования, профессор Рой Перлис, сказал NBC News: «Люди, которые использовали Facebook, люди, которые использовали TikTok, и люди, которые использовали Snapchat, с гораздо большей вероятностью вернулись и сказали нам, что они чувствовали себя подавленными в следующий раз, когда они заполнил анкету ».
Но исследователи не могли исключить, что депрессивные люди с большей вероятностью будут заходить в социальные сети, возможно, в качестве побега.
Опрос участников проводился во время пандемии коронавируса - когда уровень депрессии все равно рос.
Через год после первого опроса 482 (9%) участников показали клинически значимое ухудшение своего психического здоровья, получив более высокие баллы по возможным признакам депрессии.
Публикуя свои выводы в медицинском журнале JAMA Network Open, исследователи обнаружили, что в целом люди, использующие Snapchat, Facebook и TikTok, чаще сообщали о чувстве депрессии по сравнению с прошлым годом.
Пользователи Snapchat среднего возраста почти в два раза чаще сообщали о чувстве депрессии по сравнению со своими сверстниками, которые не использовали платформу для обмена фотографиями.
У пожилых пользователей TikTok более чем в полтора раза больше шансов почувствовать себя подавленным, чем у их сверстников.
Но обратное было верно для Facebook, где люди моложе 35 лет были более чем в два с половиной раза склонны к депрессии.
Точные причины, по которым разные возрастные группы чаще сообщают о чувстве депрессии на основе платформы социальных сетей, которые они используют, неизвестны.
Одна из теорий заключается в том, что люди чувствуют себя более неуместными, используя социальные сети, которые не соответствуют их возрастному профилю, что приводит к их рассинхронизации.
Snapchat в основном населен людьми моложе 35 лет, а основная демографическая группа TikTok еще моложе, большинство пользователей в возрасте от 20 лет.
Facebook, один из первых гигантов социальных сетей, имеет больше пользователей старшего возраста.
Однако результаты исследования ограничены, поскольку в нем не измерялось, как часто люди используют социальные сети и к какому виду контента они получают доступ.
Профессор Перлис, психиатр из Гарварда, добавил, что социальные сети не вызывают депрессию, а их использование может быть признаком вашей уязвимости к депрессии.
«Примечательно, что использование социальных сетей может быть просто маркером глубокой уязвимости к депрессии», - сказал он.
Авторы исследования заявили, что их результаты дополняют предыдущую работу, касающуюся использования социальных сетей и психического здоровья у молодых людей, за счет распространения этих результатов на пожилые люди.
Однако они добавили, что необходимо провести дополнительные исследования взаимосвязи между использованием социальных сетей и психическим здоровьем.
В последние годы платформы социальных сетей стали предметом повышенного внимания из-за негативного воздействия, которое они оказывают на психическое здоровье и имидж людей, особенно детей младшего возраста.
Facebook недавно подвергся критике после того, как стало известно, что компания знала о том, что ее платформа Instagram токсична для молодых девушек с 2019 года, после того, как просочилось внутреннее исследование, показавшее, что 13 процентов британских подростков обвиняют ее в суицидальных мыслях.
Информаторы из компании также подняли тревогу относительно алгоритмов, которые использует компания, которые отправляют молодых пользователей в кроличью нору вредоносного контента, даже если они просто невинно взаимодействуют с контентом, чувствуя себя грустным.
Опасность, которую представляют социальные сети для молодых людей, была подчеркнута после трагической смерти Молли Рассел в 2017 году после того, как школьница покончила с собой после просмотра графических изображений членовредительства и самоубийства в Instagram.
TikTok также столкнулся с обвинениями в том, что неврологические заболевания, такие как аутизм и СДВГ, считаются модными и приводят к эпидемии непроизвольных «клещей» среди подростков, поскольку молодые люди стремятся подражать своим любимым звездам социальных сетей.
Правительство неоднократно призывало гигантов социальных сетей делать больше для защиты своих пользователей как от потенциально опасного контента, так и от анонимных злоупотреблений.
Проект правительственного законопроекта о безопасности в Интернете в настоящее время изучается комитетом депутатов, которые должны встретиться и обсудить его завтра.
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Алгоритмы Instagram показали бы вредоносный контент Молли Рассел даже ДО того, как она начала его искать, говорит информатор.
По словам осведомителя Facebook, алгоритмы Instagram могли бы показать трагической подростке Молли Рассел вредоносный контент еще до того, как она начала его искать.
Школьница из Харроу, на северо-западе Лондона, просмотрела тысячи графических изображений членовредительства и самоубийства за шесть месяцев до того, как покончила с собой в возрасте 14 лет в 2017 году, и расследование, которое должно пройти в следующем году, будет стремиться выяснить, какую роль платформы социальных сетей сыграли роль в ее смерти.
Instagram и его материнская компания Facebook находятся под растущим давлением с тех пор, как информатор Фрэнсис Хауген сообщила, что технические боссы знали, что приложение ухудшает психическое здоровье молодежи.
Утечка внутреннего исследования компании показала, что Facebook знал, что Instagram токсичен для молодых девушек как минимум два года, но продолжает добавлять в приложение фильтры редактирования красоты, несмотря на то, что 6 процентов девушек с суицидными наклонностями в Америке обвиняют его в своем желании покончить с собой.
Утечка не только подтверждает то, что публично признавалось в течение многих лет - что Instagram может нанести вред образу тела человека, особенно если этот человек молод, - но и подтверждает, что руководство Facebook знало об этом и активно исследовало это.
Это последний в череде скандалов для Facebook. Ранее в этом году выяснилось, что у компании есть белый список знаменитостей, влиятельных лиц и политиков, которые были освобождены от ее правил, потому что у них было так много последователей.
Критики Facebook сравнили гиганта социальных сетей с табачными фирмами, которые игнорировали науку, чтобы поставить под угрозу здоровье молодых людей ради прибыли.
Другие говорят, что компания, которая имеет монополию на молодежь и социальные сети, намеренно скрывает важные исследования.
Какие социальные сети чаще всего ассоциируются с депрессией?
Гарвардское исследование попросило 5395 взрослых американцев со средним возрастом 56 лет лично оценить свое психическое здоровье в двух разных случаях в течение года, а также их использование социальных сетей.
Из этих 482 (9 процентов) участников было отмечено клинически значимое ухудшение психического здоровья, с более высокими оценками возможных признаков депрессии.
Глядя на социальные сети, которые используют эти люди, исследователи обнаружили:
В целом Snapchat был приложением, чаще всего связанным с признаками депрессии, за ним следовали Facebook и TikTok.
Для людей старше 35 лет связь между депрессией и Snapchat и TikTok была выше, чем общий показатель, но ниже для Facebook.
Однако обратное верно для лиц моложе 35 лет.