Может ли эстроген в заместительной гормональной терапии у женщин предотвратить деменцию?

Как вы думаете, ЗГТ играет роль в лечении деменции?
Это может быть глупый вопрос, но, поскольку он настолько полезен в решении проблем менопаузы, таких как забывчивость, мне пришло в голову, что ученые, возможно, пошли или могут пойти по этому пути в испытании, пишет dailymail.co.uk.
Дина Прайс, Карлеон, Ньюпорт.
Это интересный вопрос, и на самом деле он вызывает сейчас большой научный интерес.
Поскольку у 5 процентов женщин старше 60 и у 10 процентов женщин старше 75 есть некоторые признаки деменции, это также имеет большое значение для общественного здравоохранения.
Как вы знаете, менопауза приводит к снижению уровня гормона эстрогена. Уже существует множество доказательств того, что эстроген важен для умственной деятельности.
Например, эстроген увеличивает производство химического посредника, ацетилхолина, который играет жизненно важную роль в гиппокампе - области мозга, которая является ключом к обучению и памяти.
Эстроген также влияет на химическую систему глутамата, что также важно для функции гиппокампа.
Это помогает объяснить, почему некоторые женщины жалуются на «мозговой туман» и проблемы с памятью во время менопаузы.
Согласно этой логике, заместительная гормональная терапия (ЗГТ) - в частности, заместительная терапия эстрогенами - поможет защитить когнитивные функции женщин в постменопаузе (и, в частности, снизить риск болезни Альцгеймера).
За 30 лет, когда я прописывал ЗГТ, те из моих пациентов, которые принимали ее, сообщали, что они чувствовали, что она улучшила их умственные способности.
Тем не менее, убедительные научные доказательства идеи о том, что добавки с эстрогеном сохраняют функцию мозга у женщин в постменопаузе, до сих пор неоднозначны.
Например, одно исследование, проведенное в 2016 году Стэнфордским университетом в США, показало, что это не улучшает когнитивные способности.
Но поскольку исследования показывают, что регулярные упражнения и здоровый сон защищают функцию мозга - а поскольку мы знаем, что ЗГТ приносит пользу обоим, - я думаю, что это может иметь побочный эффект с точки зрения сохранения функции мозга.
Другими словами, защита от деменции не будет прямым результатом ЗГТ, но может быть вторичным результатом.
Но как насчет рисков, связанных с ЗГТ?
Как читатели знают, у него неоднозначная история после того, как крупные исследования связали его с риском рака груди и проблем с сердцем. Однако позже выяснилось, что эти выводы ошибочны.
Несмотря на это, женщины, которые хотят получить лечение, часто не могут получить его даже сейчас, потому что некоторые врачи все еще не решаются использовать его.
Риск рака груди незначительно увеличивается, когда женщины принимают ЗГТ (он снижается, когда они больше не принимают ЗГТ), но факт остается фактом: ЗГТ является неотъемлемой частью здравоохранения для многих женщин, даже если дополнительные исследования его роль в здоровье мозга необходима.
Вы недавно упомянули, что частая потребность в туалетах может быть связана с гипофизом за носом.
Мне очень нужен туалет, и долгое время меня тоже беспокоила слизь из-за носа. Связаны ли они?
Мэри Сазерленд, Бридженд, Перт.
Гипофиз выделяет гормоны, которые играют ключевую роль в нескольких функциях организма, включая мочеиспускание.
Я понимаю, почему вы можете подумать, что это связано с другой вашей проблемой, но хотя гипофиз находится близко к носу, на самом деле это часть мозга (то есть находится внутри черепа), а носовые дыхательные пути находятся за пределами черепа.
Но хотя между двумя вашими симптомами нет никакой связи, очевидно, что оба они вызывают у вас беспокойство, поэтому я бы рекомендовал изучить их дополнительно.
Обе проблемы являются общими, и во многих случаях можно предпринять шаги для их решения.
Частая потребность сходить в туалет часто является результатом инфекции, поэтому первым делом нужно сдать анализ мочи у терапевта.
В идеале это будет включать отправку свежего образца в лабораторию, хотя некоторые терапевты предпочитают сразу же проводить простой тест с помощью индикаторной полоски.
Одна вещь, которую они будут искать, - это избыток глюкозы (сахара) в моче. Это признак диабета, который является частой причиной чрезмерного мочеиспускания (полиурии).
Ваш врач может отправить образец в лабораторию только при наличии других отклонений, таких как следы крови, белка или гноя.
Любые из них следует изучить дополнительно, поскольку они могут быть признаком инфекции мочевыводящих путей или возрастных изменений функции почек.
Что касается симптомов из носа, густая слизь является признаком хронического риносинусита.
Это воспаление слизистой носа и носовых пазух может быть вызвано рядом причин, чаще всего аллергией.
Ваша сухость во рту ночью (упомянутая в вашем более длинном письме) также указывает на это, потому что заложенность носа может заставлять вас дышать через рот, когда вы спите.
Лучшим начальным решением будет промывание носа.
Вы можете приготовить это самостоятельно дома, добавив небольшую чайную ложку обычной поваренной соли и такое же количество бикарбоната соды на пол-литра охлажденной кипяченой воды.
Храните это в холодильнике и используйте дважды в день в течение нескольких недель - наклонитесь над умывальником, налейте немного раствора в сложенную ладонь ладони и вдохните по несколько раз в каждую ноздрю.
Это прервет цикл воспаления, и симптомы исчезнут.
Хотя я твердо верю, что всем, кто занимается здравоохранением, следует сделать прививку от Covid - потому что я доверяю науке - вместо того, чтобы делать ее обязательной, как это делает сейчас правительство, не лучше ли было бы проверить иммунитет тех сотрудников NHS, которые еще не решили еще сделать вакцину?
Естественный иммунитет превосходит иммунитет, полученный в результате вакцинации Covid, и длится дольше. Так почему бы нам не проверить невакцинированный персонал на наличие антител?
Если у них есть это доказательство иммунитета, их не нужно будет принуждать к вакцинации - рискуя потерять работу и подвергнуть NHS дальнейшему давлению.