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Исследователи назвали людей, которые верят в гороскопы, «нарциссами с низким интеллектом»

11:00:1611/26/2021
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В ходе трех онлайн-исследований исследователи из Кентского университета показали тесную связь между верой в теории заговора и негативными психологическими чертами.

Исследование показало, что люди, которые придерживаются астрологии и гороскопов, как правило, более нарциссичны и менее умны. Фото: Pixabay.com

Эксперты Лундского университета оценили личности и убеждения 264 человек. Вера в астрологию также связана с покладистостью и экстраверсией. По словам команды, нарциссы могут верить в астрологию из-за того, что они «устойчивы к фактам». Они также могут найти позитивное обрамление гороскопов своей грандиозностью.

Новое исследование показало, что люди, которые придерживаются астрологии и гороскопов, как правило, более нарциссичны и менее умны, пишет dailymail.co.uk.

Психологи из Лундского университета опросили более 250 человек об их убеждениях в астрологии и их личностных характеристиках.

Они обнаружили, что люди с твердыми убеждениями имеют более высокие показатели нарциссизма, но более низкие показатели интеллекта.

Однако они также обнаружили, что вера в гороскопы связана с приятностью и экстраверсией.

По словам команды, нарциссы могут быть более восприимчивыми к гороскопам, потому что они более устойчивы к фактам и находят позитивные образы апелляции к своей грандиозности.

Исследование было предпринято психологом Петри Кайониусом из шведского Лундского университета и его коллегами.

«Популярность астрологии растет, несмотря на отсутствие научной поддержки», - написали исследователи в своей статье.

«Непонятно, почему эта древняя практика изучения положения и движения небесных тел - с убеждением, что они влияют на поведение человека - переживает возрождение».

Доктор Кайониус и его коллеги хотели узнать, связана ли вера в астрологию с какой-либо конкретной личностной чертой.

Они набрали 264 человека через социальные сети и попросили их заполнить серию анкет.

Первый исследовал степень, до которой каждый участник верил в астрономию, и понимали ли они, что это подтверждается научными исследованиями.

Последующие вопросы обеспечивали общую оценку личности - согласно таксономии «большой пятерки» - наряду с конкретными тестами на уровень интеллекта и нарциссических черт.

БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА ЧАСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Черты личности «большой пятерки» - это открытость, добросовестность, экстраверсия, покладистость и невротизм.

Эта теория каркаса личности использует эти дескрипторы, чтобы очертить широкие измерения личности и психики людей.

Под каждой категорией находится ряд изолированных и взаимосвязанных факторов.

«Основной результат показал, что чем выше нарциссизм, что, возможно, удивительно, тем выше вера в астрологию», - писали исследователи.

Признавая, что для изучения причин этой ассоциации потребуются дальнейшие исследования, у команды есть несколько гипотез, которые могут объяснить их выводы.

Поскольку астрологические предсказания и гороскопы имеют тенденцию формироваться в позитивном ключе, это усиливает грандиозные чувства - и, таким образом, может еще больше понравиться нарциссам », - объяснили они.

Вместе с тем, как они отметили, «нарциссические черты коррелируют с верой в то, что астрология поддерживается наукой, что приводит к предположению, что нарциссы обычно более устойчивы к фактам».

После проверки всех потенциально мешающих переменных, команда также обнаружила, что «чем выше уровень интеллекта, тем ниже вера в астрологию».

Аналогичные положительные корреляции наблюдались также между верой в астрологию и более высоким уровнем согласия и экстраверсии.

Предыдущее исследование показало, что люди с большей вероятностью будут уделять внимание астрологии во время личных кризисов - факт, как отметила команда, может объяснить, почему популярность лженауки, похоже, растет в настоящее время.

В настоящее время мы окружены стрессовыми факторами, такими как изменение климата и недавняя пандемия COVID-19, что делает эту тему актуальной '', - пишут исследователи.

«Хотя использование астрологии может показаться невинным, тем не менее возможно, что оно способствует некритическому мышлению и способствует предубеждениям.

Кроме того, они предупредили, что «вера в астрологию коррелирует с верой во множество других псевдонаук, а также с верой в теории заговора, что указывает на то, что это может быть не так уж и безобидно».

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Верить в теории заговора? ВЫ, ВЕРОЯТНО, НАРЦИСС, ГОВОРЯТ ИССЛЕДОВАТЕЛИ.

Согласно исследованию 2015 года, люди, сомневающиеся в высадке на Луну, с большей вероятностью будут эгоистичными и жаждущими внимания.

В ходе трех онлайн-исследований исследователи из Кентского университета показали тесную связь между верой в теории заговора и негативными психологическими чертами.

В своем отчете в журнале «Социальная психология и наука о личности» команда объяснила: «Предыдущее исследование связывало поддержку теорий заговора с низкой самооценкой».

В первом исследовании в общей сложности 202 участника заполнили анкеты по убеждениям в заговоре, спрашивая, насколько сильно они согласны с конкретными утверждениями, например, совершали ли правительства террористические акты на своей территории.

Наряду с этим их попросили заполнить нарциссическую шкалу и оценку самооценки.

Результаты показали, что те люди, которые высоко оценили по шкале нарциссизма и имели низкую самооценку, с большей вероятностью были сторонниками заговора.

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