Филиппов день: в последний день перед Рожественским постом, 27 ноября, девушки гадают на суженого, и вся семья обязана кормить домового

Христианский праздник день апостола Филиппа отмечается 27 ноября. В народе его прозвали Куделица, Филиппово заговенье. Этот день отмечается накануне Рождественского сорокадневного поста. В народе его отмечают разными способами. Но самый главный – приготовление торжественного богатого стола. Особенно в народе любили лепить пельмени на праздник, и чем больше и сытнее – тем лучше. Так христиане наедались на весь строгий пост. Традиционно, приготовлением занимались дети или внуки, а взрослым сегодня позволялось отдыхать.
Куделицей этот день прозвали не просто так. 27 ноября девушки собирались, чтобы заняться прядением. А слово “Куделица” означает – очищенное и вычесанное волокно льна, конопли, шерсти для прядения.
Поскольку после Филиппова дня было запрещено выходить замуж, а девушки также начинали гадать, чтобы в следующем году в любом случае выйти.
Незамужние девушки читали заговор на волокно, которое пряли. Из этого волокна они шили для себя ночные рубашки, и носили их до того, как выйдут замуж.
Также оставляли маленький кусочек мяса от ужина и прятали его у себя под подушкой. Так они привлекали к себе суженого: “ Приходи, милый, угостись мясом и мне покажись”. И тогда он обязательно приходил к ним во сне, главное – запомнить этот сон, а еще лучше сразу написать, как он выглядел, после пробуждения.
Кроме того, замужние женщины, которые долго не могли зачать ребенка, читали молитвы от бесплодия. Для этого в полночь шли на улицу, крестились и считали ночью сорок звезд. В это время молились Божией Матери.