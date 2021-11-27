Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Филиппов день: в последний день перед Рожественским постом, 27 ноября, девушки гадают на суженого, и вся семья обязана кормить домового

1:00:1011/27/2021,София Мальцева
0

Замужние женщины, которые долго не могли зачать ребенка, читали молитвы от бесплодия.

Незамужние девушки читали заговор на волокно, которое пряли. Фото: Pixabay.com

Христианский праздник день апостола Филиппа отмечается 27 ноября. В народе его прозвали Куделица, Филиппово заговенье. Этот день отмечается накануне Рождественского сорокадневного поста. В народе его отмечают разными способами. Но самый главный – приготовление торжественного богатого стола. Особенно в народе любили лепить пельмени на праздник, и чем больше и сытнее – тем лучше. Так христиане наедались на весь строгий пост. Традиционно, приготовлением занимались дети или внуки, а взрослым сегодня позволялось отдыхать.

Куделицей этот день прозвали не просто так. 27 ноября девушки собирались, чтобы заняться прядением. А слово “Куделица” означает – очищенное и вычесанное волокно льна, конопли, шерсти для прядения.

Поскольку после Филиппова дня было запрещено выходить замуж, а девушки также начинали гадать, чтобы в следующем году в любом случае выйти.

Незамужние девушки читали заговор на волокно, которое пряли. Из этого волокна они шили для себя ночные рубашки, и носили их до того, как выйдут замуж.

Также оставляли маленький кусочек мяса от ужина и прятали его у себя под подушкой. Так они привлекали к себе суженого: “ Приходи, милый, угостись мясом и мне покажись”. И тогда он обязательно приходил к ним во сне, главное – запомнить этот сон, а еще лучше сразу написать, как он выглядел, после пробуждения.

Кроме того, замужние женщины, которые долго не могли зачать ребенка, читали молитвы от бесплодия. Для этого в полночь шли на улицу, крестились и считали ночью сорок звезд. В это время молились Божией Матери.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникигаданияприметы день апостола Филиппа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Филиппов день: в последний день перед Рожественским постом, 27 ноября, девушки гадают на суженого, и вся семья обязана кормить домового
1:00:10 11/27/2021
Филиппов день: в последний день перед Рожественским постом, 27 ноября, девушки гадают на суженого, и вся семья обязана кормить домового
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 ноября 2021 в России и мире
12:20:03 11/27/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 ноября 2021 в России и мире
БердскПогода в Бердске 27 ноября 2021: теплая погода вернется в эти выходные
11:30:54 11/26/2021
Погода в Бердске 27 ноября 2021: теплая погода вернется в эти выходные
С Днем оценщика: чудесные открытки и милые стихи всем спецам своего дела в праздник 27 ноября
11:15:22 11/26/2021
С Днем оценщика: чудесные открытки и милые стихи всем спецам своего дела в праздник 27 ноября
Исследователи назвали людей, которые верят в гороскопы, «нарциссами с низким интеллектом»
11:00:16 11/26/2021
Исследователи назвали людей, которые верят в гороскопы, «нарциссами с низким интеллектом»
Социальные сети грозят депрессией теперь и в среднем возрасте: исследование Гарварда
10:30:19 11/26/2021
Социальные сети грозят депрессией теперь и в среднем возрасте: исследование Гарварда
Может ли эстроген в заместительной гормональной терапии у женщин предотвратить деменцию?
10:00:14 11/26/2021
Может ли эстроген в заместительной гормональной терапии у женщин предотвратить деменцию?
Аспирин увеличивает риск сердечной недостаточности у некоторых людей
9:30:12 11/26/2021
Аспирин увеличивает риск сердечной недостаточности у некоторых людей
27 ноября в России отмечают День морской пехоты: морские открытки и душевные поздравления в праздник моряков
9:15:00 11/26/2021
27 ноября в России отмечают День морской пехоты: морские открытки и душевные поздравления в праздник моряков
Гороскоп для Скорпиона: как обратить вспять плохую карму и разобраться с незавершенными делами
8:30:40 11/26/2021
Гороскоп для Скорпиона: как обратить вспять плохую карму и разобраться с незавершенными делами