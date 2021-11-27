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В ЮАР нашли новый опасный вариант коронавируса с множеством мутаций

8:00:0811/26/2021
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Ученые заявили, что новый вариант B.1.1.529 имеет как минимум 10 мутаций по сравнению с двумя для Delta или тремя для Beta.

До обнаружения нового варианта власти предсказывали, что четвертая волна поразит Южную Африку, начиная примерно с середины декабря. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Как инфекция коронавируса во время беременности сказывается на иммунитете матери и ребенкаНовый штамм коронавируса B.1.1.529 с ужасающей мутацией распространяется по миру: ВОЗ предупредила об опасностиЕщё 337 новости

Ученые из Южной Африки заявили в четверг, что обнаружили новый вариант COVID-19 с большим количеством мутаций, обвинив его в резком росте числа инфекций.

С начала месяца количество ежедневных инфекций в наиболее пострадавшей стране Африки увеличилось в десять раз, пишет medicalxpress.com.

«К сожалению, мы обнаружили новый вариант, который вызывает беспокойство в Южной Африке», - заявил вирусолог Тулио де Оливейра на поспешно созванной пресс-конференции.

Вариант, имеющий научный номер линии B.1.1.529, «имеет очень большое количество мутаций», - сказал он, выразив надежду, что Всемирная организация здравоохранения назовет его греческим именем в пятницу.

«К сожалению, это вызывает возобновление инфекций», - сказал он.

По его словам, этот вариант также был обнаружен в Ботсване и Гонконге среди путешественников из Южной Африки.

ВОЗ заявила, что «внимательно следит за» сообщенным вариантом и, как ожидается, созовет техническое совещание в пятницу, чтобы определить, следует ли определить его как вариант, представляющий «интерес» или «вызывающий озабоченность».

«Ранний анализ показывает, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые требуют и будут подвергаться дальнейшим исследованиям», - добавила ВОЗ.

Основная угроза

Министр здравоохранения Южной Африки Джо Фахла сказал, что этот вариант вызывает «серьезную озабоченность» и стоит за «экспоненциальным» увеличением числа зарегистрированных случаев, что делает его «серьезной угрозой».

Ежедневное количество заражений в стране достигло 1200 в среду, по сравнению со 106 в начале месяца.

До обнаружения нового варианта власти предсказывали, что четвертая волна поразит Южную Африку, начиная примерно с середины декабря, чему способствуют поездки в преддверии праздничного сезона.

Государственный национальный институт инфекционных заболеваний (NICD) сообщил, что в стране после геномного секвенирования было зарегистрировано 22 положительных случая варианта B.1.1.529.

В NICD заявили, что количество выявленных случаев и процент положительных результатов тестирования «быстро увеличиваются» в трех провинциях страны, включая Гаутенг, где находится экономический центр Йоханнесбург, и столица Претория.

Недавно была выявлена ​​кластерная вспышка, сконцентрированная в высшем учебном заведении в Претории, сообщает NICD.

В прошлом году в Южной Африке также был обнаружен бета-вариант вируса, хотя до сих пор число инфицированных было связано с дельта-вариантом, который первоначально был обнаружен в Индии.

В стране самый высокий уровень пандемии в Африке - около 2,95 миллиона случаев, из которых 89 657 закончились смертельным исходом.

Десять мутаций

Ученые заявили, что новый вариант B.1.1.529 имеет как минимум 10 мутаций по сравнению с двумя для Delta или тремя для Beta.

«Проблема заключается в том, что когда у вас так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса», - заявила на виртуальном брифинге для прессы Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по COVID-19.

«Нам понадобится несколько недель, чтобы понять, какое влияние этот вариант оказывает на любые потенциальные вакцины», - добавила она.

По словам одного из южноафриканских ученых Пенни Мур, нейтрализация этого варианта «осложняется количеством мутаций, содержащихся в нем».

«Этот вариант содержит много незнакомых нам мутаций», - добавила она.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что скоро встретятся с южноафриканскими экспертами, чтобы обсудить этот вариант.

«Существует так много вариантов, но некоторые из них не имеют никакого значения для траектории эпидемии», - заявил на пресс-конференции в четверг глава Африканского центра контроля заболеваний Джон Нкенгасонг.

После медленного начала кампании вакцинации в Южной Африке около 41 процента взрослых получили хотя бы разовую дозу, а 35 процентов вакцинированы полностью. Эти цифры намного превышают средний континентальный показатель (6,6 процента вакцинированных).

Южная Африка намерена сделать прививки 70 процентам из своих 59 миллионов человек.

По словам директора министерства здравоохранения Николаса Криспа, имея запасы в 16,5 миллионов прививок, Южная Африка отложила доставку большего количества заказанных доз, потому что «мы получаем вакцины быстрее, чем используем их».

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юаркоронавирусCOVID-19антителамутации вакцина
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