В чём разница между болезнью Альцгеймера и деменцией?

Деменция и болезнь Альцгеймера - это термины, которые часто используются рядом друг с другом. Деменция бывает разных форм и форм, в том числе болезнь Альцгеймера, и эти два термина часто путают, пишет thesun.co.uk.
Что такое деменция и какие существуют типы?Деменция - это общий термин, используемый для описания ухудшения умственных способностей человека, которое является достаточно серьезным, чтобы мешать его повседневной жизни.
Он известен своими проблемами с мышлением, рассуждением и памятью, поскольку это области мозга, которые становятся поврежденными.
Есть много разных типов деменции. Каждый из них связан с определенным типом повреждения клеток головного мозга.
Симптомы деменции будут зависеть от того, какая часть мозга ухудшается.
Деменцию можно разделить на две основные группы, но некоторые состояния можно разделить на обе категории:
Кортикальный, вызывающий серьезную потерю памяти (как при болезни Альцгеймера).
Подкорковый, влияющий на скорость мышления и активность (как при болезни Паркинсона).
Болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция являются двумя наиболее распространенными формами деменции, и обе они вызывают проблемы с памятью.
И то и другое редко встречается у молодых людей в возрасте до 65 лет.
Другими распространенными формами деменции являются лобно-височная деменция, чаще всего диагностируемая у лиц моложе 65 лет, и деменция с тельцами Леви, при которой со временем повреждение нервов постепенно ухудшается, вызывая замедление движений.
В чем разница между деменцией и болезнью Альцгеймера?Болезнь Альцгеймера является самой распространенной причиной деменции .
На его долю приходится 60-80% случаев деменции, поэтому названия иногда могут использоваться как синонимы.
Болезнь Альцгеймера - дегенеративное заболевание головного мозга, которое вызывается сложными изменениями головного мозга после повреждения клеток.
Высокий уровень белков запутывается и окружает клетки мозга, что приводит к их повреждению. Связь между клетками мозга медленно исчезает.
Обычно в первую очередь поражаются клетки головного мозга в области гиппокампа. Это вызывает трудности с запоминанием, потому что гиппокамп является центром обучения и памяти.
Болезнь Альцгеймера приводит к симптомам деменции, таким как проблемы с кратковременной памятью, трудности с оплатой счетов или запоминанием встреч.
Симптомы со временем ухудшаются, так как человек может потерять способность правильно говорить или писать, выполнять повседневные задачи, например одеваться, или вспоминать своих родственников. Человек с болезнью Альцгеймера также может легко запутаться и стать агрессивным, а иногда и иметь вспышки гнева или агрессивное поведение.
Каковы основные симптомы деменции?Симптомы деменции различаются в зависимости от причины. Но общие признаки и симптомы включают:
Когнитивные изменения:
потеря памяти, которую обычно замечает супруга или кто-то другой.
замешательство и дезориентация, например, незнание места или времени.
Сложность:
общение или поиск слов.
после разговора.
с визуальными и пространственными способностями, например, заблудиться во время вождения.
рассуждение или решение проблем.
решение сложных задач.
планирование и организация.
с координационными и двигательными функциями.
Психологические изменения:
изменения личности.
депрессия.
беспокойство.
неподобающее поведение.
паранойя.
волнение.
галлюцинации.
Симптомы, характерные для болезни Альцгеймера, включают:проблемы с памятью, такие как регулярное забвение недавних событий, имен и лиц.
задавая вопросы повторно.
возрастающие трудности с задачами и действиями, требующими организации и планирования.
запутаться в незнакомой обстановке.
трудности с поиском правильных слов.
трудности с числами и/или обращением с деньгами в магазинах.
становится более замкнутым или тревожным.
Что такое сосудистая деменция и что ее вызывает?Сосудистая деменция - второй по распространенности тип деменции в Великобритании после болезни Альцгеймера , при которой мозг повреждается из-за отсутствия кровотока.
Иногда люди страдают как сосудистой деменцией, так и болезнью Альцгеймера, что ставит им диагноз «смешанное слабоумие».
Если сосудистая система в головном мозге повреждается, в результате чего кровеносные сосуды протекают или закупориваются, кровь не может достичь клеток мозга, и они в конечном итоге погибнут.
Эта смерть клеток мозга может вызвать проблемы с памятью, мышлением или рассуждением, и когда эти когнитивные проблемы настолько серьезны, что влияют на повседневную жизнь, это называется сосудистой деменцией.
Симптомы деменции, характерные для сосудистой деменции, включают симптомы, похожие на инсульт, такие как мышечная слабость, проблемы с движением и мышлением, а также изменения настроения, такие как депрессия.
Существует несколько различных типов сосудистой деменции из-за разного уровня повреждения пораженной части мозга.
К ним относятся деменция, связанная с инсультом, деменция с единичным и множественным инфарктом, а также подкорковая сосудистая деменция.
Какие стадии деменции?Многие случаи деменции начинаются с первых тревожных признаков.
Эта ранняя стадия известна как когнитивные нарушения и может быть едва заметна или ошибочно принята за что-то еще, например, депрессию.
К ним относятся незначительные:
медлительность мысли.
трудности с планированием.
проблемы с языком.
проблемы с вниманием и концентрацией.
изменения настроения или поведения.
Эти симптомы могут указывать на то, что некоторое повреждение головного мозга уже произошло, и лечение необходимо начинать немедленно, прежде чем симптомы ухудшатся и их будет труднее лечить.
Изменения часто происходят внезапно, с относительно стабильными периодами между ними, хотя трудно предсказать, когда эти шаги произойдут, поэтому ключевым моментом является быстрое действие.
Помимо перечисленных выше симптомов, другие возможные признаки могут включать в себя чувство дезориентации и замешательства, потерю памяти и трудности с концентрацией внимания, попытки подобрать правильные слова и серьезные изменения личности, в том числе агрессивность, затруднения при ходьбе, попытки контролировать мочеиспускание и видеть вещи, которых нет.
Признаки ранней болезни Альцгеймера схожи, включая частую потерю вещей, забвение разговоров или событий и потерю в знакомых поездках.
Как лечится деменция?Не существует специального лечения деменции и способа обратить вспять уже нанесенное повреждение головного мозга.
Однако лечение может помочь замедлить прогрессирование состояния, и главная цель - устранить первопричину, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, такие как инсульты.
Поощряются прием лекарств и изменение образа жизни, включая здоровое питание, снижение веса, если необходимо, отказ от курения, улучшение физической формы и сокращение употребления алкоголя.
Такая поддержка, как физиотерапия, трудотерапия, речевая и языковая терапия, также полезна, но, несмотря на лечение, деменция может значительно сократить продолжительность жизни.
Среднее время выживания с момента постановки диагноза составляет около четырех лет, и большинство людей умирают либо от осложнений деменции, таких как пневмония, либо от последующего инсульта.