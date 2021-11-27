Грешно ли работать 27 ноября в день памяти апостола Филиппа?

27 ноября отмечается Заговенье перед Рождественским постом, в церкви отмечают память апостола Филиппа. Поэтому этот день также называют Филиппов, Куделица или филипповки.
В этот праздник устраивали торжество или вечеринку «по случаю», поскольку в этот день происходит заговенье – подготовка к важному Рождественскому посту, который начнется на следующий день. Его проводили как можно торжественней. Накрывали пышный ужин, ставили мясные блюда, пироги на сливочном масле, молоко и много других угощений.
Также 27 ноября старались задобрить домового. Ему выносили еду, делали так, чтобы он охранял скот. Считалось, что именно домовой смотрит за домашней скотиной в деревнях. И задобрить его было очень важно. По поверьям, домовой мог превратиться в лошадь. Ходило поверье, что домовой кормит лошадей и поит, поскольку это его любимые животные. Считается, что домовой невидимый. Однако если захочет, то его могут увидеть. Для этого нужно посмотреть по сторонам через хомут. Запрещалось заводить лошадей, которые не в масть. Так, если вороной конь болеет, то правильно будет завести гнедую лошадь. Было также поверье, что выбирать лошадей лучше всего под цвет волос самого хозяина.
Заперты:
27 ноября не следует браться за тяжелую физическую работу – следует отложить вышивку на следующий раз.
Кроме того, очень опасно ходить в лес, где можно встретить волка. Считается, что в Филиппов день, они становятся очень злые и могут напасть на человека.
По традиции, старшее поколение в этот день отдыхает, поэтому угощения на стол готовят дети и внуки.