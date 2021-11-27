Кристальной нежности поздравления в День матери 28 ноября 2021 года: отправь маме. Обязательно

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник был утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.
Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери — любовь и внимание.
День матери — хороший повод,
Когда все можем мы сказать,
Как любим вас и очень ценим,
Что невозможно описать!
Ночей вы много не доспали,
Всегда любовь всю отдавали,
Пусть все тепло и все добро
Вам будет в жизнь возвращено.
На сердце вашем пусть не будет
Обид, забот или тоски.
Вы смейтесь звонко, лучезарно,
Здоровья вам и красоты!
***
День особенный такой, День мамули — он святой, С праздником, родная, От души я поздравляю.
Будь здорова ты всегда,
И счастлива, и добра,
Я люблю тебя, ты знай,
Отдыхать не забывай.
Желаем мамам не болеть,
Не плакать горько, не стареть,
А улыбаться от души,
Пока растут их малыши.
Пусть будет полной чашей дом,
Всегда уютно будет в нём,
Всегда тепло, всегда светло,
И в сердце каждого — добро.
Пусть дети радуют всегда,
Пусть не коснётся их беда,
Ведь счастье каждой мамы в том,
Чтоб детям дать любовь и дом!
***
Так много хочется сказать,
Что в двух словах не описать.
Спасибо, мамочка моя,
За то, что любишь ты меня.
За все бессонные те ночи Хочу сказать спасибо очень. За то, что ты меня ждала, Что волновалась, не спала.
За все мечты, что ты дарила.
За то, что страхи отводила.
За то, что мы с тобой семья,
Тебе скажу спасибо я.
Есть слово такое простое.
Любому понятно оно,
Для сердца любого — святое,
Ведь в нём заключается все:
Забота, и ласка, и нежность,
От рук и улыбок тепло,
Первого сна безмятежность,
На детских губах молоко.
Власть этого слова упряма,
Его каждый в жизни сказал,
Ведь это она, это — мама.
А значит, начало начал.
Пусть каждая мама сегодня
От деток услышит слова:
Счастливой ты будь и довольной.
Мы, мамочка, любим тебя!
Источник: pozdravok.ru