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Гороскоп для Скорпиона: как обратить вспять плохую карму и разобраться с незавершенными делами

8:30:4011/26/2021,АННА БАРРИ
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Совет: «Делайте то, что ненавидите, потому что это нравится кому-то другому».

Величественные и смелые Скорпионы обожают фиолетовый цвет. Фото: Pixabay

Скорпион, водный знак, является восьмым знаком зодиака. Скорпионы, пора подключиться к своей духовности. Эксперт расскажет, как это сделать. Астрология - это концепция, которая утверждает, что люди могут различать вещи в своей жизни, изучая звезды и планеты. Что они могут сказать нам о духовности Скорпиона?

Если вы Скорпион, который заинтересован в использовании силы кристаллов, выбирайте цитрин, пишет express.co.uk.

Этот кристалл кварца приносит изобилие, процветание и позитив.

На сайте Horoscope.com говорится: «Цитрин может успокоить Скорпиона, помочь ему увидеть стакан наполовину полным, а также найти и изучить положительные решения проблемы».

Вы можете держать кристалл при себе, например, в кармане джинсов, чтобы улавливать и поддерживать его энергию.

Величественные и смелые Скорпионы обожают фиолетовый цвет. Если вы хотите почувствовать себя более гармоничным и умиротворенным, выберите темно-фиолетовый аксессуар. Этот цвет говорит о «страстной силе» Скорпиона.

На самом деле девиз Скорпиона: «Моя страсть - это мой путь к моей душе».

Будьте смелыми, бесстрашными и искренними, непримиримыми, чтобы лучше питать свою душу. Для Скорпиона духовность - это «переживание всего тела».

Этот знак может даже испытать духовную интенсивность через «интенсивные физические упражнения или физический опыт».

Им не следует бояться бегать, прыгать, танцевать или исследовать любое физическое движение, поскольку это движение может принести им мир и гармонию внутри.

Карма относится к идее, что добрые дела будут иметь положительный эффект, а плохие - вредные.
«Каждому знаку приходится иметь дело с незавершенными делами», - сообщает сайт horoscope.com.

Они добавили: «Для Скорпиона самый большой жизненный урок - научиться сдерживать свою страсть и выбирать средний путь».

Важно отметить, что этот урок может занять всю жизнь, но Скорпионы могут многое сделать, чтобы очистить свою карму.

Скорпионы часто воспринимают день отдыха как «провал», но время от времени должны заставлять себя брать выходной.

Перфекционисты до глубины души, «критика» очень легко отключает Скорпиону язык.
Сайт Horoscope.com сказал: «Постой в следующий раз».

Более того, не все должно быть очень интенсивным, вопреки убеждениям Скорпиона.

«Объятия и многое другое на диване с вашим партнером может быть таким же вкусным, как кнуты, цепи и свечи. Обещание».

Точно так же, в то время как Скорпионы автоматически тяготеют к «огненным» цветам, приятный пастельный цвет может смягчить их «все или ничего».

Наконец, Скорпион, хотя это здорово, что у тебя такой сильный ум, тебе нужно поработать над тем, чтобы дать место мнению других людей.

Совет: «Делайте то, что ненавидите, потому что это нравится кому-то другому».

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