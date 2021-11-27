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27 ноября в России отмечают День морской пехоты: морские открытки и душевные поздравления в праздник моряков

9:15:0011/26/2021
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Современная морская пехота России имеет в своем распоряжении самую разнообразную боевую технику – бронетранспортеры, зенитные установки, плавающую технику, автоматическое стрелковое оружие. Однако начиналось все намного проще – с указа российского царя Петра I от 27 ноября 1705 года.

День морской пехоты

Всем, кто служил в морской пехоте,
Сегодня дарим поздравок:
Забудьте о другой работе,
Примите пару добрых строк!

Желаем вам во всём удачи,
Всегда веселья полный дом,
Пусть песни бодрые без плача
Звучат еженедельно в нём.

Пусть на воде или на суше
Хранит от разных бед Нептун.
Пусть с каждым днём живётся лучше
И счастье длится — много лун!

***

Мужеством и славой символична дата.
С Днем морской пехоты, бравые ребята!
Вы — надежда наша, вы — страны опора,
Все мы под защитой вашего дозора.

Поздравляем, парни! Будьте же здоровы,
И врагу давайте вы отпор сурово.
Счастья вам, удачи, в жизни — только благ.
Гордо пускай реет пехотинцев флаг.

День морской пехоты

С Днем морской пехоты поздравляю! Служба к повышенью пусть ведет, Безопасности во всем желаю, И душа пускай от радости поет.

Пусть сбываются желанья,
Удаются пусть легко дела.
И любовью, пониманьем
Окружает пусть тебя семья.

***

Пехотинец наш дорогой,
Пусть удача будет с тобой,
И легко идет твоя служба,
Будет все, что тебе в жизни нужно!

Покорятся тебе все моря,
Ведь в морпехи пошел ты не зря!
От души мы тебе дружно скажем,
Что ты гордость огромная наша!

Стихи: Поздравок
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