27 ноября в России отмечают День морской пехоты: морские открытки и душевные поздравления в праздник моряков

Всем, кто служил в морской пехоте,
Сегодня дарим поздравок:
Забудьте о другой работе,
Примите пару добрых строк!
Желаем вам во всём удачи,
Всегда веселья полный дом,
Пусть песни бодрые без плача
Звучат еженедельно в нём.
Пусть на воде или на суше
Хранит от разных бед Нептун.
Пусть с каждым днём живётся лучше
И счастье длится — много лун!
***
Мужеством и славой символична дата.
С Днем морской пехоты, бравые ребята!
Вы — надежда наша, вы — страны опора,
Все мы под защитой вашего дозора.
Поздравляем, парни! Будьте же здоровы,
И врагу давайте вы отпор сурово.
Счастья вам, удачи, в жизни — только благ.
Гордо пускай реет пехотинцев флаг.
С Днем морской пехоты поздравляю! Служба к повышенью пусть ведет, Безопасности во всем желаю, И душа пускай от радости поет.
Пусть сбываются желанья,
Удаются пусть легко дела.
И любовью, пониманьем
Окружает пусть тебя семья.
***
Пехотинец наш дорогой,
Пусть удача будет с тобой,
И легко идет твоя служба,
Будет все, что тебе в жизни нужно!
Покорятся тебе все моря,
Ведь в морпехи пошел ты не зря!
От души мы тебе дружно скажем,
Что ты гордость огромная наша!
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда