Самые красивые картинки героям-морякам и капитанам в День морской пехоты России 27 ноября

В этот день морской пехоты
Пожелаю всем бойцам
Увлекательной работы
Мощной храбрости в сердцах.
Никогда не падать духом,
Честь и совесть сохранить
И в опасные минуты
Свою землю защитить!
Поздравляю с Днем морской пехоты!
Успехов в выполнении задач.
На суше или на воде, во флоте —
Чтоб не встречалось неудач.
Дорога пусть ведет к победе
На службе, да и в жизни личной.
Пускай не легок путь морпеха,
Его пройдет он на «отлично»!
В день морпеха я желаю
Силы, мастерства без края,
Быть самыми смелыми,
Ловкими, умелыми.
Стабильности во флоте, Движения в карьере, Всем служащим в пехоте, Морским всем офицерам!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru