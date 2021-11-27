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Самые красивые картинки героям-морякам и капитанам в День морской пехоты России 27 ноября

4:15:0211/27/2021
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Современная морская пехота России имеет в своем распоряжении самую разнообразную боевую технику – бронетранспортеры, зенитные установки, плавающую технику, автоматическое стрелковое оружие. Однако начиналось все намного проще – с указа российского царя Петра I от 27 ноября 1705 года.

День морской пехоты

В этот день морской пехоты
Пожелаю всем бойцам
Увлекательной работы
Мощной храбрости в сердцах.

Никогда не падать духом,
Честь и совесть сохранить
И в опасные минуты
Свою землю защитить!

День морской пехоты

Поздравляю с Днем морской пехоты!
Успехов в выполнении задач.
На суше или на воде, во флоте —
Чтоб не встречалось неудач.

Дорога пусть ведет к победе
На службе, да и в жизни личной.
Пускай не легок путь морпеха,
Его пройдет он на «отлично»!

День морской пехоты

В день морпеха я желаю
Силы, мастерства без края,
Быть самыми смелыми,
Ловкими, умелыми.

Стабильности во флоте, Движения в карьере, Всем служащим в пехоте, Морским всем офицерам!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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