С Днем оценщика: чудесные открытки и милые стихи всем спецам своего дела в праздник 27 ноября

Все оценить в мгновенье ловко
Для вас — ну просто ерунда,
Пускай завидная сноровка
Вас не покинет никогда,
Пусть не подводят мысли, чувства,
Вам обмануться — просто грех,
Работа ваша — как искусство,
Пусть ей сопутствует успех!
Пусть работа превосходно удается,
И любой объект оценке поддается,
Желаю достижений в праздник этот,
В делах и начинаниях лишь успехов.
Пусть перспективно движутся дела,
Будут радостными Ваши дни всегда,
Коллег отличных, в коллективе уважения,
Большого счастья и, конечно же, терпения.
Важен труд ваш без сомненья,
Вашу нужность не оспорят,
Вы достойны уваженья.
Оценить всё объективно,
Быстро, профессионально,
Избежать легко, красиво
Ситуаций экстремальных,
Дать полезные советы,
Быть внимательным, тактичным —
В вашей должности всё это
Вы умеете отлично.
День оценщика сегодня. Мы вас поздравляем с этим. Оду вам поём с любовью, Праздник весело отметим!
Стихи: Поздравок
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