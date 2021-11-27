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С Днем оценщика: чудесные открытки и милые стихи всем спецам своего дела в праздник 27 ноября

11:15:2211/26/2021
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День оценщика в России отмечают профессионалы своего дела 27 ноября 2021 года. Каждый год 27 ноября у членов Российского общества оценщиков (РОО).

День оценщика

Все оценить в мгновенье ловко
Для вас — ну просто ерунда,
Пускай завидная сноровка
Вас не покинет никогда,
Пусть не подводят мысли, чувства,
Вам обмануться — просто грех,
Работа ваша — как искусство,
Пусть ей сопутствует успех!

День оценщика

Пусть работа превосходно удается,
И любой объект оценке поддается,
Желаю достижений в праздник этот,
В делах и начинаниях лишь успехов.

Пусть перспективно движутся дела,
Будут радостными Ваши дни всегда,
Коллег отличных, в коллективе уважения,
Большого счастья и, конечно же, терпения.

День оценщика
Вы — эксперты, кто поспорит,
Важен труд ваш без сомненья,
Вашу нужность не оспорят,
Вы достойны уваженья.

Оценить всё объективно,
Быстро, профессионально,
Избежать легко, красиво
Ситуаций экстремальных,

Дать полезные советы,
Быть внимательным, тактичным —
В вашей должности всё это
Вы умеете отлично.

День оценщика сегодня. Мы вас поздравляем с этим. Оду вам поём с любовью, Праздник весело отметим!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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