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Зимнее солнцестояние 21 декабря 2021 года: важные приметы на уникальный день и рекомендации, что сделать обязательно и что под строгим запретом

6:15:3911/26/2021
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День зимнего солнцестояния праздновался еще нашими предками и закрепил за собой множество традиций и запретов.

Ночь с 20 по 21 декабря 2021 года будет самой длинной в году, а день — самым коротким. Фото: Pixabay.com
Ночь с 20 по 21 декабря 2021 года будет самой длинной в году, а день — самым коротким. Фото: Pixabay.com

Природа всегда так или иначе влияла на жизни людей. Особенно четко это прослеживалось в древние времена, когда люди обожествляли небесные светила и искренне верили в то, что какие-либо природные неурядицы были вызваны гневом богов. В конце концов человечество научилось жить в балансе с природой, присматривалось к ней и замечало интересные моменты, которые впоследствии были отмечены в календаре как важные даты. Одной из таких дат является 21 декабря — день зимнего солнцестояния, когда Солнце занимает самое низкое положение в отношении земного горизонта. В этот день проходит самая длинная ночь в году и самый короткий световой день. В 2021 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 18:58 по Московскому времени.

Наши предки относились к дню зимнего солнцестояния крайне трепетно и боязливо, считая, что именно в это время злые духи проникали в мир живых и питались человеческой энергией, забирая у кого-то силы и даже жизнь. Чтобы обезопасить свою семью и свой дом, жилище обвешивали пахучими еловыми ветвями, аромат которых действовал на непрошенных гостей негативно и прогонял их.

Как только на лице темнело, жители собирали в центре поселения множество веток деревьев, уплотняли их сеном и берестой, а затем разводили огромный ритуальный костер. В те времена считалось, что огонь помогает родиться новому Солнцу, которое будет защищать людей своим светом ближайший год.

Уже позже в этот день стали праздновать коляду, которую назвали так в честь Бога нового Солнца — Коляды. В центре поселения устраивались шумные гулянья с танцами и песнями, люди наряжались в различные яркие наряды и иногда даже надевали маски. Считалось, что, чем ярче и веселее была отпразднована Коляда, тем ярче и сильнее будет свет нового Солнца.

Приметы на день зимнего солнцестояния.

Наши предки верили, что погода, которая была в день зимнего солнцестояния после него продлится еще около 10 дней. Если 21 декабря утром начнется буря или метель, то оставшееся время зимы будет холодным и снежным. Покрытые инеем ветви деревьев говорят о хорошем собранном осенью и летом урожае. Если вы садовод или дачник и хотите, чтобы в предстоящем году ваши погреба, подполы и амбары были наполнены урожаем до верху, то в день зимнего солнцестояния потрясите фруктовую ветвь дерева. Считается, что такой небольшой ритуал приманивает в вашу жизнь, в ваши огород и сад плодородие.

Что разрешается делать в этот день?

• Принимать важные решения и заканчивать старые проекты и дела. • Начинать новое дело или воплощать давнюю задумку в жизнь. • Загадывать желания. • Наряжать елку, украшать дом к празднику. • Встретить Солнце с рассветом и поблагодарить его за тепло и свет. • Гадать на судьбу, суженного, любовь, успех и богатство.

Что нельзя делать в этот день?

• Употреблять спиртные напитки, вредную и жирную пищу.
• Жадничать, отказывать в милостыне или помощи просящему.
• Отдавать долги. Лучше сделать это заранее.
• Встречать день зимнего солнцестояния в грязном доме. Избавьтесь от старых ненужных вещей и наведите дома порядок, проведите генеральную уборку.
• Обижаться и конфликтовать. Лучшим решением будет избавиться от отягощающих вас отношений.

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