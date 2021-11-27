Что приготовил 2022 год для всех знаков китайского гороскопа

Крыса. Год будет удачным для крупных приобретений, решения квартирного вопроса. Возможна смена работы и место жительства.
Бык. Год будет многообещающим, вам будет вести с первых дней. Вы сможете достичь поставленных целей и будете собой гордиться.
Тигр. Пересмотрите свои взгляды на жизнь и на то, что вы сейчас имеете. Возможно, стоит переоценить свои приоритеты.
Кролик. Год будет насыщенным в плане знакомств. Вы встретитесь с человеком, с которым не виделись много лет.
Дракон. Год преподнесет много сюрпризов и приятных, и нет. Будьте к этому готовы и не реагируйте очень бурно.
Змея. Ваши нервы на пределе, вам стоит научиться относиться проще ко всему, что происходит вокруг. Ведь вы не можете все контролировать.
Лошадь. Вы очень много работаете и ваши домочадцы стали на вас обижаться. Соберите семью и отправьтесь в отпуск, это пойдет вам на пользу.
Коза. Вы получите подарок, на который даже и не рассчитывали. Финансовое положение станет стабильным.
Обезьяна. Год заставит вас понервничать. Вы перейдете дорогу человеку, за что он вызовет вас в суд, но не отчаивайтесь ничего страшного не произойдет.
Петух. Холостые знаки зодиака смогут встретить человека, с которым испытают все прелести взаимных отношений.
Собака. Насыщенный год, в котором вы много чего добьётесь. Ваши мечты скоро сбудутся благодаря вашей самоотверженной работе.
Кабан. Откройте свой бизнес, освойте новую профессию или пройдите курсы повышения квалификации. Все, чтобы вы неделали в 2022 году сулит вам удачу.