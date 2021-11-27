Можно ли 28 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в первый день Рождественского поста?

28 ноября будет первым днем православного сорокадневного поста. Его также называют Рождественским – потому что закончится пост в Рождество и Филипповским — потому что перед постом отмечается праздник апостола Филиппа.
Есть несколько причин, по которым пост важен. Во многом это связано с тем, почему человек в первую очередь постится. Другими словами, его важность связана с его значением, а значение связано с причиной, по которой он это делает. Например, пост перед Святым Причастием имеет совершенно иную цель, чем пост во время Великого поста.
Но в первую очередь, пост - это воздержание.
Во время поста, каждый понимает, что должен воздерживаться от пищи и, по крайней мере, строго регулировать то, что он потребляет. Однако это не только воздержание от пищи, но и грех во время поста. Показывая, что мы контролируем то, что принимаем в свои тела, мы показываем, что у нас также есть силы взять под контроль свои грехи и вести праведную жизнь.
В течение этого периода православные христиане должны поститься. Однако в разное время Великого поста предъявляются разные требования. Например, существуют праздничные дни, когда можно есть рыбу и пить вино. Обычно это выпадает на главные двунадесятые праздники.