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Божественные открытки на Великий Рождественский пост, начавшийся 28 ноября

10:15:3711/27/2021,Поздравляем!
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Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Он начинается 15 (28 — по новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней.

Рождественский пост

Пост Рождественский великий
Наступает в этот день.
Пусть из душ, сердец и жизни
Навсегда исчезнет тень.

Станет радостней, светлее,
Хвори, беды отойдут.
Дни благие воздержания
Счастье, радость принесут.

Рождественский пост

40 дней до Рождества,
Пост Рождественский встречай,
Ты смирением и терпением
Свою душу очищай.

Я желаю вам достойно
Испытания пройти,
Пусть слова святой молитвы
Помогают вам в пути.

Чтоб душою обновленной
Встретить Рождество Христа,
Пожелать добра и сил
Вам хочу я в дни поста.

Рождественский пост

Рождество не за горами, Наступает пост большой. Вам войти в него желаю Только с чистою душой.

Чтобы в мыслях ваших только
Был большой посыл добра,
И хватило в сердце вашем
Благодатного тепла.

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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