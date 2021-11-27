Божественные открытки на Великий Рождественский пост, начавшийся 28 ноября

Пост Рождественский великий
Наступает в этот день.
Пусть из душ, сердец и жизни
Навсегда исчезнет тень.
Станет радостней, светлее,
Хвори, беды отойдут.
Дни благие воздержания
Счастье, радость принесут.
40 дней до Рождества,
Пост Рождественский встречай,
Ты смирением и терпением
Свою душу очищай.
Я желаю вам достойно
Испытания пройти,
Пусть слова святой молитвы
Помогают вам в пути.
Чтоб душою обновленной
Встретить Рождество Христа,
Пожелать добра и сил
Вам хочу я в дни поста.
Рождество не за горами, Наступает пост большой. Вам войти в него желаю Только с чистою душой.
Чтобы в мыслях ваших только
Был большой посыл добра,
И хватило в сердце вашем
Благодатного тепла.