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Погода в декабре, январе и феврале в регионах Сибири в 2021-2022 годах

9:00:1211/27/2021,Анна Филатова
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В начале января в Новосибирске выпадет снег, ветер достигнет 9 м/с провоцируя метель.

Какая погода будет зимой в Сибири.
Какая погода будет зимой в Сибири. Фото: Рixabay.com

Сибирь - это бескрайняя территория, которая отличается суровой зимой. В Западной и Восточной Сибири погода напрямую зависит от движения океанских воздушных масс, которые сильно влияют на влажность. За последние три года жители Сибири не ощутили на себе сурового климата, скорее мягкая зима с редкими сильными морозами.

Декабрь.

В западной части Сибири уже лежит снег и он не растает на протяжении всего месяца. В дневные часы столбики термометров опустятся до - 11 градусов, а в ночные часы температура может дойти до -18 градусов.

Во власти азиатских циклонов окажется восточная Сибирь. Среднесуточная температура составит -15 градусов. В Якутии, Красноярске, Иркутске выпадет обильный снег.

Январь.

В начале января в Новосибирске выпадет снег, ветер достигнет 9 м/с провоцируя метель. Это самых холодный месяц в Сибири, температура в дневные часы составит -13 градусов, а ночью - 22.На севере Сибири температура воздуха будет опускаться до - 30 градусов. В Красноярске и Иркутске среднесуточная температура составит -21 градус.

Февраль.

В феврале температура воздуха будет нестабильная, скачки будут весьма существенные. На западе Сибири в дневные часы температура воздуха прогреется до -14 градусов. Максимально тёплая погода будет в середине февраля, тогда столбики термометра покажут -5 градусов. В конце февраля ожидается обильный снегопад, мороз достигнет отметки в -40 градусов в отдельных районах. В первой декаде февраля существенно похолодает Восточной Сибири. Погода будет ветреной, частые метели.

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