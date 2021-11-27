Цвет волос для встречи Нового 2022 года – какой цвет окрашивания волос принесет счастье в год Черного Водяного Тигра

Предновогодняя пора — это время, когда хочется перемен и обновлений, изменения старого уклада жизни. Часто в такой период женщины и мужчины обдумывают смену своего образа, подбирают для себя наиболее удачные модели одежды, нового маникюра, обуви, макияжа и, конечно же, прически. Женщины любят экспериментировать с цветами волос, чтобы чувствовать себя королевами и довольствоваться отражением в зеркале. Однако выбор цвета волос всегда вызывает затруднения, ведь опасения выбрать не тот оттенок слишком сильны. Особенно это касается поры праздников, когда понравиться хочется всем вокруг, особенно в новогоднюю ночь. Определяясь с цветом, астрологи рекомендуют обращать внимание на предпочтение символа года. Покровителем 2022 нового года будет являть Водяной черный Тигр, который в своих предпочтениях крайне привередлив. Он любит натуральные оттенки волос и не терпит излишней пестрости. Если же вы захотели яркий цвет волос, то в окрашивании также важно использовать только те цвета, которые понравятся символу года. Специалисты в сфере индустрии красоты составили список самых модных окрашиваний на 2022 год, благодаря которым вы сможете заручиться поддержкой символа года на ближайшие 12 месяцев и впечатлить новым образом окружающих.
Виды окрашиваний по оттенкам, которые принесут в 2022 году удачу:
Оттенки блонда.
1. Платиновый блонд.
2. Пепельный блонд.
3. Жемчужный блонд.
4. Кремовый блонд.
5. Карамельный блонд или блонд в медовых тонах.
Русые оттенки.
1. Пепельно-русый.
2. Платиново-русый.
3. Светло-русый.
4. Темно-русый.
Темные оттенки.
1. Шоколадно-каштановый. 2. Кофейные оттенки. 3. Мокко. 4. Орех. 5. Черный тюльпан.
Рыжие оттенки.
1. Медный рыжий.
2. Медовый рыжий.
3. Бронзовый рыжий.
Яркие оттенки.
1. Синий, изумрудный, все оттенки голубого.
2. Пепельный, белый, серый.
3. Зеленый.
Техники окрашиваний.
1. AirTouch.
2. Балаяж.
3. Опаловое окрашивание.
4. Мелирование.
5. Бейбилайтс.
6. Дип-дай.
7. Dirty Brunette.
Отметим, что для самого успешного результата вам необходимо подобрать хорошего мастера, который использует в работе качественные материалы. Проводить окрашивание в домашних условиях может быть опасно для вашего здоровья. Кроме того, домашние окрашивания, выполненные без наличия минимального опыта и знания техник могут привести к непредвиденному результату и его неприятным последствиям.