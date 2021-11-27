Все о Рождественском посте: что можно и что нельзя делать, употреблять в пищу, какие молитвы читать с 28 ноября 2021-го по 6 января 2022 года

Наступает Рождественский пост, который продлится сорок дней до наступления Рождества Христова. Это событие будет очень важным для православных христиан, поскольку проверит силу воли и смирение каждого верующего человека.
Сам Иисус Христос регулярно постился. Как сказано в Святом Писании, Он постился сорок дней и сорок ночей в пустыне, прежде чем подвергся нападению сатанинских искушений. Кроме того, на протяжении всего Нового Завета Иисус учил своих учеников поститься, чтобы достичь духовных побед. Сделав это, Он установил, что пост важен для всех христиан.
Как поститься?Однако в Православной Церкви есть правила поста, рекомендации по голоданию. При этом все правила поста строго соблюдаются монашествующими и, особенно во время Великого поста, многими священнослужителями и обычными христианами. Другие очень строго соблюдают первую неделю Великого поста и Страстную неделю. Однако крайний пост в конце Страстной недели обычно соблюдают только монахи. Это связано с тем, что все правила намного строже, и соблюдать их без подготовки и без хорошего здоровья — будет затруднительно.
Самая главная цель поста — проявление духовной силы, умеренности и воздержания. Не только в пище, но и в своих страстях в виде пьянства или обжорства. Стоит отметить, что алкоголь в умеренных количествах разрешен в определенные дни во время поста. Это дни церковных праздников.
Вино и масло на протяжении многих веков хранилось в бурдюках. Поэтому иногда были нарушения поста, потому что продукты быстро портились. Однако сейчас у нас нет таких послаблений.
Главные запрещенные продукты в пост: мясо, молочные продукты, яйца, рыба и алкоголь.
Какие молитвы читать?Приступая к своему привычному завтраку, обеду или ужину, следует прочесть обращение к Богу перед едой, чтобы напоминать о посте себе каждый день. Для этого можно прочесть хорошо известную всем молитву “Отче наш”.
Вторая молитва читается после еды. Это благодарственная молитва, которой необходимо поблагодарить Господа за то, что у вы не остаетесь голодными.
Также существует ежедневная молитва, которая читается каждый вечер. Для этого необходимо обращаться к Богу, прося об укреплении веры и прощения за случайные или намеренные грехи.