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С какой молитвы начинать утро первого дня Рождественского поста: правила питания и главные молитвы на 40-дневный пост

3:30:0111/27/2021,София Мальцева
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Если пост для вас что-то новое, то начинайте его медленно в этом году и в свое время работайте до полного Поста.

Мясные продукты можно заменить орехами. Фото: Pixabay.com

У православных христиан наступает период сорокадневного Рождественского поста. Как известно, в этот срок необходимо будет придерживаться определенных правил. А точнее, воздержания от конкретных продуктов, поступков и даже мыслей.

Правила питания в пост:

Будние дни: Никакого мяса, яиц, никакой рыбы, молока или молочных продуктов: сыр, творог, сливки и остальное. Никакого вина или масла. Морепродукты без костяка разрешены – креветки, кальмары, например. В субботу и воскресенье можно добавлять масло или рыбу.

Если пост для вас что-то новое, то начинайте его медленно в этом году и в свое время работайте до полного Поста. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество белка и кальция. Если ваше правило поста окажется слишком сложным, его можно скорректировать.

Во время Рождественского поста ищите Бога. Упростите свою жизнь, сократив количество развлечений. Делайте больше хороших дел. Постарайтесь сосредоточиться на самом важном-на Боге и вашем ближнем. Чаще молитесь утром, днем и вечером.

Утро в постный день обычно начинается с молитвы. Стоит отметить, что без молитвы пост становится просто диетой. В Библии существует много молитв, которые можно читать в Рождественский пост. В период поста больше уделяется внимания утренним и вечерним молитвам. Главное во врем молитвы — благодарить и поминать близких. Нужно молиться о мире, о близких людях и родных.


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