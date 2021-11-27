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Календарь питания на 40 дней Рождественского поста: меню по каждому дню

4:00:4611/27/2021,София Мальцева
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Соответственно, пост обретает свой истинный смысл, когда внешнее воздержание от пищи связано с внутренней борьбой за духовное очищение.

В среду и пятницу, а также перед 6 января — все меню состоит хлеба, овощей, фруктов, орехов и злаков. Фото: Pixabay.com

Традиционно перед Рождеством христиане соблюдают пост. Он длится 40 дней — с 28 ноября до 6 января. За этот период запрещены продукты животного происхождения. Запрещено есть мясо, яйца, сыр, сливочное масло, молоко, творог, кефир, сметану, йогурт.

В период Рождественского поста по субботам, воскресеньям, а также в дни главных двунадесятых праздников — можно есть рыбу и пить вино. К ним относятся праздники: Сретение Пресвятой Божией Матери, а также дни памяти святых покровителей — если праздник во вторник или четверг. Если праздники выпадают на среду и пятницу, то разрешено употреблять вино и масло. 2 января и по канун Рождества — пост становится строже: никакой рыбы даже в субботу и воскресенье.

В среду и пятницу, а также перед 6 января — все меню состоит хлеба, овощей, фруктов, орехов и злаков. В такие дни рацион полностью без масла и называется сухоядением.

Также не следует употреблять конфеты, шоколад, пирожные, печенье и другие сладости. Вместо них макароны, бобовые и крупы. Стоит отметить, что дети также могут поститься, но не строго.

Соответственно, пост обретает свой истинный смысл, когда внешнее воздержание от пищи связано с внутренней борьбой за духовное очищение.

В сочетании с соблюдением баланса между материальными и духовными аспектами истинного поста существует третий, а именно сострадание к ближнему, помощь, добрые поступки.

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православиепраздникиРождественский посткак соблюдать пост
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