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Самая главная молитва на Рождественский пост: читать каждый день утром и вечером

4:30:5311/27/2021,София Мальцева
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Однако ни одна диета не соблюдалась без ежедневных молитв, помощи людям, совершения пожертвований.

Пост изначально был намного строже, чем о нем известно сегодня. Фото: Pixabay.com

Пост-важнейший аспект православной жизни. Вы не можете быть православным и не поститься. К сожалению, многие в Церкви сегодня не участвуют в этой благодатной и животворящей аскетической практике. Они делают это с потерей собственного духовного и телесного здоровья.

Пост изначально был намного строже, чем о нем известно сегодня. Конечно, тогда общая диета была намного проще. Тогда хлеб и вода были для них основой поста, если не полного воздержания.

Однако ни одна диета не соблюдалась без ежедневных молитв, помощи людям, совершения пожертвований. Это период, когда люди упрощают свою жизнь, чтобы посвятить больше времени молитве и благотворительности. Это время покаяния, исповеди и принятия Святого Причастия. Одна из причин ограничения продуктов питания заключается в том, чтобы тратить меньше времени на приготовление пищи и меньше тратить на еду, чтобы у людей были дополнительные деньги, чтобы помочь нуждающимся.

28 ноября начнется Рождественский пост. По понедельникам, средам и пятницам - полное сухоядение. Во вторник и четверг - разрешены приготовленные горячие блюда с маслом. По субботам и воскресеньям - можно есть рыбу и растительное масло. Разрешается вино в праздники, а также на первое января. Строгих запретов нет. Поскольку самое строгое время начинается со 2 января и до кануна Рождества, 6 января.

Главной молитвой в период Рождественского поста является молитва "Отче наш". Ее следует читать по утрам и вечерам, чтобы всегда напоминать себе о посте.

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