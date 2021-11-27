В какие даты Рождественского поста можно есть рыбу и морепродукты: точные дни, и когда можно пить вино

Для православных верующих 28 ноября начался шестинедельный рождественский пост, который предшествует самому счастливому христианскому празднику-Рождеству Христову – Рождеству Христову.
Подготовка к Рождеству, которое отмечается 7 января, завершается, если верующий приступит к священным тайнам исповеди, покаяния и причастия в конце шестинедельного поста.
Православные христиане несколько раз в год ограничивают себя в еде и разных развлечений. Эти промежутки времени называются постами. Они предусматривают отказ не только от пищи, но и полное духовное очищение, воссоединение с Богом и смирение. Одним из главных постов является Филиппов, который предшествует светлому празднику Рождества Христова.
Филипповский или Рождественский пост длится сорок дней: с 28 ноября по 6 января. Он не такой строгий как перед Пасхой, в этот период все равно нужно отказываться от мяса и молока.
Поэтому заранее следует подумать о том, как заменить эти продукты, поскольку организму будет остро не хватать белка. Чтобы избежать его дефицита, врачи рекомендуют употреблять в пищу соевые продукты, фасоль и горох. Священники говорят: чтобы не поддаться искушению съесть что-нибудь запретное, сделайте свое повседневное меню как можно более разнообразным. Заранее составьте список, что и в какие дни будете есть.
Рыбу и вино можно употреблять каждую субботу и воскресенье, а также в праздник Сретения Пресвятой Богородицы / 4. Декабря /, Святого Николая / 19. Декабря / и святого Игнатия Богоносца / 2. января /, даже если праздник приходится на среду или пятницу.
Последнюю неделю перед Рождеством постятся более строго, без употребления рыбы и жира, а также с пищей, приготовленной только на воде.