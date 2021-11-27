Топ-5 главных правил: как нарядить новогоднюю елку для привлечения удачи в 2022

До 31 декабря осталось чуть больше месяца. Уже сейчас многие люди начинают развешивать гирлянды на окна, строить планы на праздничные каникулы и новогоднюю ночь, а также думают, как украсить свое жилье. Очевидно, что самой главной деталью новогоднего оформления будет елочка. Какую выбрать — настоящую или искусственную? И каких важных правил придерживаться при украшении елки? Рассказываем.
В 2022 году покровителем станет Водяной Тигр. Этот зверь крайне сильно любит все натуральное и естественное. Этого принципа необходимо придерживаться всем людям в новогоднюю ночь, чтобы получить удачу в новом году: в одежде, украшении квартиры и елочки. Начать стоит с того, чтобы взять домой настоящую елку. Тигр с недовольством воспримет искусственное дерево. При украшении елки необходимо придерживаться следующих важных правил:
1. Не стоит брать в качестве украшений искусственные игрушки. Украсить елку можно не менее красиво бумагой или цветным картоном. Такие украшения будут более натуральными. А их возможности ничуть не уступают обыкновенным украшениям в виде новогодних шариков. Можно вырезать зверюшек, снежинки, Деда Мороза, Снегурочку или самого Тигра. Более того, украшением елочки можно заняться вместе с ребенком. Это будет не простое навешивание купленных игрушек, а их совместное создание.
2. Лучше отказаться от токсичных и ядовитых оттенков. Самым лучшим вариантом будут природные цветы: оттенки цветов, зимы, Тигра.
3. При расположении елки стоит учитывать, что Тигр предпочитает внимание. Именно поэтому лучше всего расположить елку ближе к центру помещения.
4. Не стоит отказываться от гирлянд. Да, это отдаляет от природного начала Водяного Тигра. Но если это будет лишь дополнением, а не основной частью образа елочки, то подобное решение скажется лишь на пользу новогодней ночи.
5. В идеале стоит добавить какую-то деталь, которая напомнит, что будущий покровитель — Тигр. Это может быть деревянная фигурка зверя на самом верху елки. Может быть и гирлянда, вывешенная в форме Тигра. Здесь есть место для вашей фантазии. Таким образом вы сделаете покровителю комплимент, а он сочтет это в качестве знака доброй воли.
Отметим, что Новый год — прекрасное время для раскрытия творческого потенциала каждого человека. Особенно важно это для тех семей, в которых растут маленькие дети. Впрочем, взрослые тоже были когда-то детьми, которым иногда можно и даже нужно вернуться в детство.