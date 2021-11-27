Семьям погибших шахтеров в Кузбассе выплатят по 3 млн рублей соцстрах и холдинг «СДС-Уголь»

В пятницу полпред президента в Сибири Анатолий Серышев, врио главы МЧС России Александр Чуприян, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин встретились с родственниками горняков, погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная».
Серышев побывал в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком, где лечатся пострадавшие на шахте горняки и спасатели. В память о погибших состоялось возложение цветов к мемориалу на аллее «Шахтерская слава» в поселке Грамотеино Беловского округа.
Как сообщал "Курьер.Среда", утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском районе в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Всего под землей в тот момент находилось 285 горняков, на поверхность удалось вывести 239 человек. К ликвидации происшествия были привлечены 430 человек и 86 единиц техники.
По последним данным, в результате аварии погиб 51 человек – 46 шахтеров и 5 горноспасателей, которые шли им на помощь. В пятницу живым был найден помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России Александр Заковряшин, который провел ночь под завалами.
Семьям погибших и пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» будет оказана необходимая помощь из федерального, областного, местного бюджетов, а также от предприятия. По данным Сибирского информационного центра, Фонд социального страхования выплатит родственникам погибших по 1 млн рублей. Шахта «Листвяжная», которая входит в АО ХК «СДС-Уголь», выплатит родственникам погибших по 2 млн рублей в дополнение к предусмотренным законом выплатам. Также дополнительные выплаты от предприятия будут осуществлены пострадавшим.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", губернатор Кемеровской области пообещал выплатить семьям погибших в шахте по 250 тыс. рублей.
СКР продолжает расследование причин и обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», арестованы директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Возбуждено уголовное дело против двух главных гос инспекторов Беловского территориального отдела Ростехнадзора по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Их суд тоже арестовал 27 ноября.