Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Семьям погибших шахтеров в Кузбассе выплатят по 3 млн рублей соцстрах и холдинг «СДС-Уголь»

10:22:5711/27/2021
0

Кроме того, материальную помощь обещал выплатить родственникам погибших и пострадавших горняков и спасателей губернатор Кемеровской области.

Полпред встретился с родственниками горняков, погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Фото: Правительство Кемеровской области

В пятницу полпред президента в Сибири Анатолий Серышев, врио главы МЧС России Александр Чуприян, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин встретились с родственниками горняков, погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная».

Серышев побывал в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком, где лечатся пострадавшие на шахте горняки и спасатели. В память о погибших состоялось возложение цветов к мемориалу на аллее «Шахтерская слава» в поселке Грамотеино Беловского округа.

Как сообщал "Курьер.Среда", утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском районе в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Всего под землей в тот момент находилось 285 горняков, на поверхность удалось вывести 239 человек. К ликвидации происшествия были привлечены 430 человек и 86 единиц техники.

По последним данным, в результате аварии погиб 51 человек – 46 шахтеров и 5 горноспасателей, которые шли им на помощь. В пятницу живым был найден помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России Александр Заковряшин, который провел ночь под завалами.

Семьям погибших и пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» будет оказана необходимая помощь из федерального, областного, местного бюджетов, а также от предприятия. По данным Сибирского информационного центра, Фонд социального страхования выплатит родственникам погибших по 1 млн рублей. Шахта «Листвяжная», которая входит в АО ХК «СДС-Уголь», выплатит родственникам погибших по 2 млн рублей в дополнение к предусмотренным законом выплатам. Также дополнительные выплаты от предприятия будут осуществлены пострадавшим.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", губернатор Кемеровской области пообещал выплатить семьям погибших в шахте по 250 тыс. рублей.

СКР продолжает расследование причин и обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела  по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», арестованы директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Возбуждено уголовное дело против двух главных гос инспекторов Беловского территориального отдела Ростехнадзора по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Их суд тоже арестовал 27 ноября.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
арествзрыв метанашахтаспасателидополнительные выплаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какая сумма может заменить погибшего?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Семьям погибших шахтеров в Кузбассе выплатят по 3 млн рублей соцстрах и холдинг «СДС-Уголь»
10:22:57 11/27/2021
Семьям погибших шахтеров в Кузбассе выплатят по 3 млн рублей соцстрах и холдинг «СДС-Уголь»
Божественные открытки на Великий Рождественский пост, начавшийся 28 ноября
10:15:37 11/27/2021
Божественные открытки на Великий Рождественский пост, начавшийся 28 ноября
БердскВ Бердске мародеры растащили имущество погорельцев в СНТ «Запрудный» из сгоревшего дома
9:59:31 11/27/2021
В Бердске мародеры растащили имущество погорельцев в СНТ «Запрудный» из сгоревшего дома
Арестованный директор шахты «Листвяжной» не признал вины в гибели 51 человека при взрыве под землей
9:27:48 11/27/2021
Арестованный директор шахты «Листвяжной» не признал вины в гибели 51 человека при взрыве под землей
БердскВ Бердске за год в атмосферу выбросили 12 тыс. тонн загрязняющих веществ: 102 предприятия города, дома с печным отоплением и транспорт
9:14:17 11/27/2021
В Бердске за год в атмосферу выбросили 12 тыс. тонн загрязняющих веществ: 102 предприятия города, дома с печным отоплением и транспорт
Погода в декабре, январе и феврале в регионах Сибири в 2021-2022 годах
9:00:12 11/27/2021
Погода в декабре, январе и феврале в регионах Сибири в 2021-2022 годах
Серия взрывов прогремела на заводе боеприпасов в Дзержинске. Есть пострадавшие
8:34:17 11/27/2021
Серия взрывов прогремела на заводе боеприпасов в Дзержинске. Есть пострадавшие
Что приготовил 2022 год для всех знаков китайского гороскопа
8:30:28 11/27/2021
Что приготовил 2022 год для всех знаков китайского гороскопа
Первая авиакомпания России попала в «черный список» Евросоюза
8:21:56 11/27/2021
Первая авиакомпания России попала в «черный список» Евросоюза
За второй год пандемии умерло от коронавируса в Новосибирской области почти в 4 раза больше пациентов, чем в первый
8:06:12 11/27/2021
За второй год пандемии умерло от коронавируса в Новосибирской области почти в 4 раза больше пациентов, чем в первый