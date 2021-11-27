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Новолуние 4 декабря 2021: как использовать силу дня для реализации мечты – точное время полного солнечного затмения и лучшее время для ритуалов на исполнение желания

6:00:1411/27/2021
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Очередное новолуние случится 4 декабря, и эта дата совпадает с днем солнечного затмения, что является особенным событием.

Новолуние является одним из самых особенных астрологических событий. Фото: Pixabay
Новолуние является одним из самых особенных астрологических событий. Фото: Pixabay

В следующем месяце новолуние совпадет с солнечным затмением, и это случится 4 декабря. Энергия от Луны и Солнца будет особенно сильной, и этим необходимо правильно воспользоваться. Считается, что для этого необходимо сделать ряд действий, в том числе, ритуалы, проверенные временем и нашими предками.

Для начала стоит отметить, что полное солнечное затмение состоится 4 декабря в 10:34 по московскому времени. Время новолуния практически полностью совпадает, и оно будет в 10:42 по Москве. Знание точного времени позволит вам понимать, во сколько именно нужно выполнить тот или иной ритуал.

Для выполнения одного из самых действенных ритуалов для исполнения своего желания и обретения счастья вам понадобится листочек, ручка и свеча. Напишите на бумаге свое самое заветное желание и при свете свечи представьте, как это воплотится в реальность. Пробуйте обрисовать в своем воображении результат исполнения этого желания и то, какие эмоции вы будете испытывать в этот момент. Представьте, что будет ждать вас в будущем, когда вы обретете то, что вы написали на листочке.

Сделать это необходимо заранее, желательно в ночь с 3 на 4 декабря, чтобы не упустить лучший момент. После этого этапа ритуала оставьте листочек на подоконнике, чтобы он скопил всю энергию Солнца и Луны, которая будет чувствоваться через окно. Важно, чтобы лучи Солнца и свет Луны проникал в окно и передал энергию вашему желанию. Оставьте этот листочек на весь день и занимайтесь своими повседневными делами, стараясь не думать о том, что вы написали. Обратите внимание на то, что все написанное никто не должен видеть, и после окончания дня, уберите лист бумаги в укромное место. Если вы сделали все правильно, то ваше желание исполнится в течение следующего месяца.

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солнечное затмениеритуалы и обрядыноволуние - 2021
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