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ПЦР-тесты способны распознать новый штамм коронавируса из Южной Африки. Он получил название "омикрон"

2:03:0611/27/2021
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ВОЗ внесла штамм B.1.529 в группу "вариантов, вызывающих обеспокоенность", куда уже включены штаммы "альфа", "бета", гамма" и "дельта".

лаборатория
В ВОЗ сообщили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса. Фото: Рixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Применяемые сейчас  ПЦР-тесты способны распознавать новый штамм коронавируса B.1.529. Его обнаружили 11 ноября в Южной Африке и присвоили ему название "омикрон".

Как говорится в сообщении ВОЗО, опубликованном 26 ноября, "нынешние средства ПЦР-диагностики продолжают выявлять этот вариант". Однако несколько лабораторий уведомили, что при применении "одного из широко используемых ПЦР-тестов" не удается обнаружить "один из целевых генов". Таким образом тест "может применяться как маркер" обнаружения омикрон-штамма.

Как считают эксперты, новый вариант ковида выявлялся быстрее, чем это происходило в первые волны пандемии. А значит, омикрон-вариант "может иметь преимущество в плане роста".

ВОЗ внесла штамм B.1.529 в группу "вариантов, вызывающих обеспокоенность", куда уже включены штаммы "альфа", "бета", гамма" и "дельта".

Как сообщалось ранее, первые случаи заражения новым штаммом появились в Европе.

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коронавирусантителановый штаммПЦР-тесты
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