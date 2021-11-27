ПЦР-тесты способны распознать новый штамм коронавируса из Южной Африки. Он получил название "омикрон"

Применяемые сейчас ПЦР-тесты способны распознавать новый штамм коронавируса B.1.529. Его обнаружили 11 ноября в Южной Африке и присвоили ему название "омикрон".
Как говорится в сообщении ВОЗО, опубликованном 26 ноября, "нынешние средства ПЦР-диагностики продолжают выявлять этот вариант". Однако несколько лабораторий уведомили, что при применении "одного из широко используемых ПЦР-тестов" не удается обнаружить "один из целевых генов". Таким образом тест "может применяться как маркер" обнаружения омикрон-штамма.
Как считают эксперты, новый вариант ковида выявлялся быстрее, чем это происходило в первые волны пандемии. А значит, омикрон-вариант "может иметь преимущество в плане роста".
ВОЗ внесла штамм B.1.529 в группу "вариантов, вызывающих обеспокоенность", куда уже включены штаммы "альфа", "бета", гамма" и "дельта".
Как сообщалось ранее, первые случаи заражения новым штаммом появились в Европе.