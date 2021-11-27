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Мэра Прокопьевска уволил через день после назначения губернатор Кузбасса за банкет во время траура по погибшим в шахте

2:16:3911/27/2021
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На предложение перенести корпоратив чиновники заявили, что «никому не скажут» о празднике. Жертвами задымления в шахте стали 52 человека - горняки и спасатели.

Губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска Вячеслава Старченко. Фото: vvstarchenko_prk / Instagram

Глава Прокопьевска Вячеслав Старченко устроил в дни траура банкет по случаю своего назначения на должность, что стало поводом для его отставки. Об увольнении чиновника сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 26 ноября.

«Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет», — написал Цивилев на своей странице в Telegram.

Чиновника назначили на пост мэра накануне и он не стал отменять запланированное застолье, несмотря на то, что 25 ноября на шахте «Листвяжная» погибло 52 человека.

Видео с банкета появилось в Сети - два десятка человек сидят за накрытыми столами. Трехдневный траур по жертвам взрыва на на шахте начался в Кемеровской области на следующий день после инаугурацию Старченко - 26 ноября. На предложение перенести корпоратив чиновники заявили, что «никому не скажут» о празднике.

« У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», — возмутился Цивилев, подтвердивший, что на банкете действительно были сотрудники администрации Прокопьевска.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в результате аварии погибло 52 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 попали в больницу. Всего в шахте находилось 285 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ - «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» и по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора, которые за день до трагедии проверяли шахту, не найдя никаких нарушений.

По данным СКР, задержаны трое — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый зам и 36-летний начальник участка.

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траурзастольебанкетотправил в отставкуСергей ЦивилевВячеслав Старченко
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