Дополнительные выходные для ревакцинации от коронавируса могут дать россиянам по предложению Госдумы

Давать работающим россиянам дополнительные выходные дни для ревакцинации от коронавируса предложил депутат Госдумы Федот Тумусов. Сейчас выходные предусмотрены только для первой прививки от ковида - по одному на каждую дозу, напомнил парламентарий в разговоре с радио Sputnik.
"Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации", - заявил Тумусов.
Выгода для работодателей, по его словам, в том, что два пропущенных дня - это гораздо меньше ударит по экономике предприятия, нежели уход на длительный больничный.
Парламентарий уверен, что снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и госпитализации в связи с тяжелым течением болезни, возможно только вакцинацией и ревакцинацией.
Напомним, что в октябре президент РФ Владимир Путин поручил предоставлять два оплачиваемых выходных дня тем, кто решил поставить прививку от COVID-19. Профсоюзы предложили закрепить эту норму в коллективных договорах.
При этом российским регионам предложили самим решать вопросы предоставления выходных в период вакцинации.