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Дополнительные выходные для ревакцинации от коронавируса могут дать россиянам по предложению Госдумы

3:10:3811/27/2021
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Выгода для работодателей, по словам депутата Тумусова, в том, что два пропущенных дня - это гораздо меньше ударит по экономике предприятия, нежели уход на длительный больничный. 

В Госдуме предложили давать россиянам дополнительные выходные для ревакцинации. Фото: Госдума
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Давать работающим россиянам дополнительные выходные дни для ревакцинации от коронавируса предложил депутат Госдумы Федот Тумусов. Сейчас выходные предусмотрены только для первой прививки от ковида - по одному на каждую дозу, напомнил парламентарий в разговоре с радио Sputnik.

"Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации", - заявил Тумусов.

Выгода для работодателей, по его словам, в том, что два пропущенных дня - это гораздо меньше ударит по экономике предприятия, нежели уход на длительный больничный.

Парламентарий уверен, что снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и госпитализации в связи с тяжелым течением болезни, возможно только вакцинацией и ревакцинацией.

Напомним, что в октябре президент РФ Владимир Путин поручил предоставлять два оплачиваемых выходных дня тем, кто решил поставить прививку от COVID-19. Профсоюзы предложили закрепить эту норму в коллективных договорах.

При этом российским регионам предложили самим решать вопросы предоставления выходных в период вакцинации.

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