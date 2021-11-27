Полный список погибших при взрыве в шахте «Листвяжная» опубликовало правительство Кузбасса

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Правительство Кузбасса опубликовало полный список погибших при взрыве в шахте «Листвяжная» - по состоянию на 26 ноября. Погибли мужчины в возрасте до 55 лет. Самому старшему — горнорабочему очистного забоя Борису Пиялкину — было 55 лет. Самому молодому — Илье Липиленко — 23 года.
Как сообщал "Курьер.Среда", трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. Поступило сообщение о задымлении на шахте. Позже стало известно, что взорвался скопившийся под землей метан. В это время в шахте находились 285 горняков. Смогли эвакуировать 239 человек. Трехдневный траур по погибшим объявили на 26, 27 и 28 ноября по распоряжения главы региона Сергея Цивилева.
После возбуждения уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к массовой гибели людей, задержаны трое — директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка. Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении сотрудников местного отдела Ростехнадзора, проверявших шахту накануне.
Список погибших при взрыве в шахте «Листвяжная»1. Парфенов Анатолий Викторович (04.05.1979), участок ВШТ (внутришахтного транспорта), горнорабочий подземный.
2.Тимофеев Виталий Сергеевич (22.03.1976), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин
3. Левченко Владимир Александрович (15.04.1971), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
4. Усольцев Сергей Васильевич (19.05.1968), участок по добыче угля №4, машинист подземных установок
5. Пиялкин Борис Дмитриевич (30.08.1966), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
6. Спиридонов Алексей Владимирович (19.03.1973), участок по добыче угля №4, горный мастер подземный
7. Самчинский Евгений Юрьевич (25.06.1979), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
8. Небеснюк Анатолий Петрович (19.08.1977), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
9. Гришин Владислав Геннадьевич (09.12.1988), участок по добыче угля №4, электрослесарь подземный
10. Маликов Денис Сергеевич (22.04.1988), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
11. Дементьев Сергей Геннадьевич (16.09.1973), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
12. Ковалев Олег Федорович (25.08.1996), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя
13. Тявлин Алексей Анатольевич (27.08.1985), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин
14. Жалнин Евгений Борисович (03.08.1989), участок подготовительных работ №2, горный мастер подземный
15. Головнин Максим Сергеевич (20.10.1994), участок подготовительных работ №2, электрослесарь подземный
16. Донской Константин Викторович (06.03.1985), участок подготовительных работ №2, горнорабочий подземный
17. Гуляев Александр Евгеньевич (08.09.1971), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный
18. Кигигечев Юрий Сергеевич (30.05.1980), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный
19. Ерлин Александр Викторович (09.06.1979), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный
20. Дынин Валерий Валериевич (19.05.1985), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный
21. Белошкурский Геннадий Степанович (27.07.1973), участок подготовительных работ №5, горный мастер подземный
22. Мавельянов Евгений Борисович (02.11.1973), участок подготовительных работ №5, проходчик
23. Чувашов Андрей Викторович (02.03.1981), участок подготовительных работ №5, проходчик
24. Трофимов Антон Игоревич (30.03.1986), участок подготовительных работ №5, проходчик
25. Петров Александр Викторович (11.07.1986), участок подготовительных работ №5, горнорабочий подземный
26. Евсеев Вячеслав Александрович (15.02.1982), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин
27. Ролин Сергей Дмитриевич (23.04.1974), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин
28. Митраков Андрей Викторович (24.08.1980), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин
29. Некрасов Евгений Николаевич (18.01.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный
30. Сидоров Владимир Вениаминович (04.10.1978), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный
31. Боровиков Виталий Александрович (20.09.1973), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный
32. Туманов Петр Сергеевич (27.05.1986), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный
33. Суворов Вячеслав Викторович (29.11.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный
34. Бараев Иван Дмитриевич (04.02.1995), участок подготовительных работ №7, электрослесарь подземный
35. Ганичев Александр Сергеевич (07.08.1993), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный
36. Фондеранцев Сергей Дмитриевич (14.10.1994), участок подготовительных работ №7, горнорабочий подземный
37. Бедарев Анатолий Валерьевич (26.08.1969), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин
38. Редько Константин Анатольевич (08.02.1985), КУ-42
39. Питаев Сергей Анатольевич (05.04.1977), КУ-42
40. Лысенко Максим Владимирович (22.04.1995), КУ-У
41. Капленко Алексей Геннадьевич (15.06.1981), УП
42. Коновалов Юрий Александрович (01.07.1979), ЭКО
43. Клемин Андрей Анатольевич (14.09.1973), ЭКО
44. Липиленко Илья Дмитриевич (22.02.1998), ЭКО
45. Путий Константин Юрьевич (17.07.1988), ЭКО
46. Булякаев Константин Миргалиевич (25.10.1993), Участок № 1 Монорельсовые системы
Горноспасатели:47. Рылов Алексей Витальевич, командир отделения ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
48. Назаров Андрей Викторович, респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
49. Земцев Евгений Викторович, респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
50. Носанчук Олег Анатольевич, помощник командира отряда филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
51. Аникин Александр Константинович, респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»