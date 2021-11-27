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Как блогеры-антиваксеры обманывают подписчиков, рассказал эксперт: Сами привились, но аудиторию "ублажают" страшилками

3:28:4411/27/2021
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Как пояснил специалист, популярные противники вакцинации распространяют недостоверную информацию в соцсетях и при этом вводят в заблуждение своих подписчиков.

Антиваксеры могут лукавить перед подписчиками. Фото: Pixabay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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От директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова появилась информация о том, что часто блогеры, активно призывающие отказываться от прививки, ее уже поставили, об этом он заявил в интервью для радио Sputnik.

Как пояснил специалист, популярные противники вакцинации распространяют недостоверную информацию в соцсетях и при этом вводят в заблуждение своих подписчиков. Самый большой вред наносит информация о вреде вакцины для здоровья человека. При этом многие известные граждане страны — далеко не глупые люди и сами беспокоятся о здоровье своих родных и близких, но стараются "ублажать" свою аудиторию.

Среди тех, кто высказывает позицию о вреде прививок лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, а также певец и композитор Юрий Лоза.

Совместное письмо с приглашением посетить "красные зоны" подписали в адрес именитых антипрививочников врачи известных клиник. Они предложили воочию убедиться, какой вред приносит информация о вреде вакцины, посмотрев как в реанимациях умирают люди.

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прививкаантиваксерыВакцинация.
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