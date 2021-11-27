Уволенный за банкет в траур мэр Прокопьевска отрицает участие в застолье и намерен восстановиться в должности

26 ноября, на следующий день после трагедии на шахте «Листвяжная», был уволен только что назначенный мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко за то, что он якобы присутствовал на банкете, организованном в честь вступления его в должность градоначальника.
По словам уволенного чиновника, никакого банкета в тот день не было, а видео снято неизвестно кем и где. При этом Старченко отмечает, что его на видео нет, и оно является фейком.
-Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю кто автор этого видео, — заявил Старченко.
По словам уволенного мэра он собирается обратиться в правоохранительные органы, чтобы они разобрались с появлением материала, также он рассказал, что попытается встретиться с губернатором Цивилевым и прояснить ситуацию.
- У губернатора очень тяжелый период в связи с трагедией, поэтому, я думаю, попытаюсь с ним встретиться и объективно разобраться в сложившейся ситуации, — планирует Старченко.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что банкет по поводу назначения Старченко на должность мэра был проведен 25 ноября, в тот день, когда погиб 51 человек в шахте. В сети появилось видео на котором проводится мероприятие с несколькими десятками гостей.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что такой поступок сложно объяснить словами и уволил чиновника.
"Курьер.Среда" сообщал, что 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей. 67 работников получили отравление, 39 госпитализированы. Списко погибших опубликовало правительство Кемеровской области.
Всего в шахте на момент взрыва находились 285 человек. Уголовные дела по статье о нарушении безопасности и о халатности возбуждены в отношении руководства шахты и контролирующих органов.