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Уволенный за банкет в траур мэр Прокопьевска отрицает участие в застолье и намерен восстановиться в должности

4:16:2511/27/2021
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Вячеслав Старченко праздновал свое назначение. Но проработал на посту всего день после инаугурации. Губернатор отправил нового мэра в отставку.

Вячеслав Старченко. Фото: Instagram/vvstarchenko_prk

26 ноября, на следующий день после трагедии на шахте «Листвяжная», был уволен только что назначенный мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко за то, что он якобы присутствовал на банкете, организованном в честь вступления его в должность градоначальника.

По словам уволенного чиновника, никакого банкета в тот день не было, а видео снято неизвестно кем и где. При этом Старченко отмечает, что его на видео нет, и оно является фейком.

-Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю кто автор этого видео, — заявил Старченко.

По словам уволенного мэра он собирается обратиться в правоохранительные органы, чтобы они разобрались с появлением материала, также он рассказал, что попытается встретиться с губернатором Цивилевым и прояснить ситуацию.

- У губернатора очень тяжелый период в связи с трагедией, поэтому, я думаю, попытаюсь с ним встретиться и объективно разобраться в сложившейся ситуации, — планирует Старченко.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что банкет по поводу назначения Старченко на должность мэра был проведен 25 ноября, в тот день, когда погиб 51 человек в шахте. В сети появилось видео на котором проводится мероприятие с несколькими десятками гостей.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что такой поступок сложно объяснить словами и уволил чиновника.

"Курьер.Среда" сообщал, что 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей. 67 работников получили отравление, 39 госпитализированы. Списко погибших опубликовало правительство Кемеровской области.

Всего в шахте на момент взрыва находились 285 человек. Уголовные дела по статье о нарушении безопасности и о халатности возбуждены в отношении руководства шахты и контролирующих органов.

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мэрбанкетувольнениеСергей ЦивилевВячеслав Старченко
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