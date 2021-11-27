В Бердске при пожаре с погибшим в гараже сгорели раскладушка и стиральная машина: Подробности трагедии

Подробности трагического пожара в одном из ГСК Бердска рассказали "Курьер.Среда" в городском отделе надзорной деятельности. Напомним, что 22 ноября в гаражном боксе обнаружили труп молодого человека. Расследованием смерти занимается бердский отдел Следственного комитета.
По информации ОНД, в половине третьего дня в понедельник в боксе №13 в ГСК «Автолюбитель-17», что на ул. Черемушной, произошел пожар.
-Повреждены раскладушка, стиральная машина, доски над смотровой ямой на площади один квадратный метр. На пожаре погиб гражданин 1987 года рождения, - рассказали в ОНД по Бердску.
Причиной пожара стала неправильная эксплуатация однокомфорочной электроплиты.
Напомним, что в полицию о погибшем в гараже сообщила бердчанка, которая отправилась на поиски пропавшего. Прибывшие на место происшествия врачи "скорой" констатировали смерть.
Погибший - 34-летний Егор Коваленко. Он скончался от отравления угарным газом. Тем не менее следствие назначило экспертизы для установления причины смерти.
-Помните, пожар не возникает сам по себе. Как правило, его причина — халатность людей и беспечность в обращении с огнем, - предупредили в отделе надзорной деятельности по Бердску.
19 ноября в Бердске на улице нашли труп неизвестной женщины, а 15 ноября на льду реки Берди обнаружили мертвого рыбака.