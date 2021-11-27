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Как благополучно пережить полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: о чем подумать, что обязательно сделать, о чем забыть навсегда?

6:30:5311/27/2021
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Полное солнечное затмение состоится 4 декабря 2021 года, и в этот день нужно сделать ряд обязательных действий.

Солнечное затмение всегда считается особенным астрологическим явлением. Фото: Pixabay
Солнечное затмение всегда считается особенным астрологическим явлением. Фото: Pixabay

Полное солнечное затмение является достаточно редким событием. Так, в 2021 году состоялось лишь одно затмение 10 июня. 4 декабря нас ждет второе полное затмение в этом году, и важно понимать, что поток солнечной энергии будет особенно сильным. К этому необходимо подготовиться и понять, что будет ждать вас на следующей неделе.

Для того, чтобы благополучно пережить такое важное астрологическое событие, вам, в первую очередь, провести дома уборку, выбросить все старые вещи и завершить все недоделанные дела до 4 декабря. Считается, что с каждым новым солнечным затмением происходит обновление жизни, и для того, чтобы положительная энергия нашла свое место в вашем доме, вам стоит освободить свободное место.

Вам ни в коем случае нельзя думать о чем-то негативном, вспоминать о прошлом, думать о людях, с которыми вы прекратили общение. Вся негативная энергия будет копиться до этого момента и выйдет наружу в большом количестве, поэтому лучше всего думать только о чем-то светлом и позитивном. Помимо этого, из-за огромного обилия негатива вокруг вас, возможны и провокационные моменты, из-за которых могут возникнуть конфликтные ситуации. На все подобные вещи вам не стоит обращать свое внимание для того, чтобы избежать ссор со своими близкими.

Стоит отметить, что 4 декабря состоится новолуние, которое окажет свое влияние на каждого из нас. Считается, что из-за этого совпадения вам ни в коем случае нельзя начинать новые дела, планировать что-то серьезное, менять имидж, переезжать на новое место, менять место работы, делать хирургические операции, совершать крупные покупки, заключать договоры и назначать важные встречи. Лучше всего перенести все подобные важные дела на другие даты.

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